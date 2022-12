Když je rozpočtový strop, F1 by měla rozvolnit technická pravidla. Ať vozy mají klidně šest kol, říká Brown

Formule 1 by měla podle ředitele McLarenu Zaka Browna zvážit uvolnění technických pravidel, když nyní platí rozpočtový strop.

Na začátku roku 2021 byl zaveden rozpočtový strop ve snaze nastavit všem týmům rovné podmínky a zajistit, aby bohatší týmy s větším množstvím finančních prostředků neměly nespravedlivou výhodu.

Jelikož nyní nehrozí, že by týmy utrácely příliš velké částky, mohlo by vedení F1 podle Browna rozvolnit některé restrikce v technických pravidlech.

„Myslím, že jsme příliš regulování, i když jsme pod rozpočtovým stropem. Pokud máte rozpočtový strop, šel bych jinou cestou: Dělejte si, co chcete. Pokud chcete mít šest kol, mějte šest kol. Ale tohle je částka, kterou můžete utratit,“ říká Brown svůj nápad.

Když týmy dostanou větší volnost, mohly by se ve F1 podle Browna objevit nové nápady a vozy budou vypadat odlišně.

„Nevím, proč musí být pravidla tak striktní. Myslím, že když máte rozpočtový strop, měla by být větší svoboda v technické stránce v rámci rozpočtu, kterým se musíte řídit.

„Pak bychom viděli více inovací a více riskování. Auta by vypadala ještě odlišněji. V tuto chvíli máte dva druhy řízení: všechno musí vypadat přesně takhle a nemůžete utratit více než je dáno. Jen přestaňte utrácet a dělejte, co chcete.“

F1 a Mezinárodní automobilová federace (FIA) vysvětluje, že jedním z důvodů současných striktních technických pravidel je zajistit, aby týmy nenavrhovaly vozy, které ublíží závodění.

„To by se mohlo stát,“ uznává Brawn. „Myslím ale, že by to přineslo více inovací. Učil by se jeden od druhého.

„Bylo by to, jako když Brawn přišel s dvojitým difuzorem (v roce 2009). Měli skvělý začátek sezóny, ale na konci roku to bylo vyrovnané. Takže si myslím, že by to šlo. Je to fascinující část sportu, byl by to ale risk.“