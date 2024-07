Když je osm až deset vozů tak blízko, nemůžete dělat chyby, říká po nepovedené kvalifikaci Fred Vasseur

Pokud se nestane zázrak v podobě chaotického závodu, nebudou nejspíše jezdci Ferrari v boji o stupně vítězů. O ty se utká Max Verstappen s jezdci McLarenu a Mercedesu.

Není to až tak velké překvapení, protože Ferrari je v posledních závodech až čtvrtým nejlepším týmem. V kvalifikaci v Silverstone se před ně dokonce dostal Nico Hülkenberg.

Jezdci Ferrari se navíc po pátku vrátili ke starší verzi dílů. Důvod nebyl překvapivý. Ferrari má s novým balíkem problém s poskakováním v rychlých zatáčkách.

„Včera (v pátek, pozn. redakce) jsme na obou vozech použili obě verze a rozhodli jsme se vrátit ke staré specifikaci, protože s novou jsme ve vysokorychlostních zatáčkách více poskakovali, ale nejsem si jistý, zda je to vysvětlení dnešního špatného výsledku,“ řekl Frédéric Vasseur pro Sky Sports.

„Včera bylo jasné, že s novou specifikací dochází k poskakování, proto jsme se rozhodli vrátit ke staré, alespoň pro tento víkend. Vzhledem k uspořádání trati a množství rychlých zatáček to dávalo smysl.“

Ferrari v pátek testovalo a analyzovalo, Leclerc není zcela spokojen

„Ve druhé části bylo devět vozů v rozmezí jedné desetiny. Charles udělal chybu ve třetí zatáčce, která ho stála tři desetiny, a když máte osm aut v rozmezí jedné desetiny, je to trochu obtížné. Pak, jak jste viděli, došlo k velkému zmatku při výjezdu z boxové uličky. Carlos se na výjezdu utkal s Piastrim a Alonsem, a to není nejlepší způsob, jak se připravit na kolo. Až do čtvrté zatáčky si vedl dobře, pak o pět nebo šest metrů minul apex a nakonec jsme nedokázali dát všechno dohromady.“

„Ve druhé části jsme byli desetinu za Russellem, ve třetí to bylo na nic. Po Monte Carlu jsme nebyli šampiony a po dnešku se z nás nestali úplní idioti. Potřebujeme v klidu dát vše dohromady, abychom měli čistou a dobře provedenou kvalifikaci, což se nám dnes nepovedlo. Neměli bychom dělat závěry o našem tempu a potenciálu. Nedokázali jsme dát všechno dohromady.“

„Jestli chci suché nebo mokré podmínky? Nejsem si jistý, co bych si vybral, ale myslím, že to bude trochu chaotické. To by pro nás bylo lepší, možná se objeví příležitosti a my se je musíme snažit využít. Soustřeďme se na náš výkon bez nesmyslných sázek a riskování.“

„Jsem rád za Nica a Haas. Je mi jedno, kdo je před námi, protože my musíme být před všemi. Vlastně jsem raději, když jsou vepředu oni, není to frustrující. Celkově jsme dnes neodvedli dobrou práci a za těchto okolností, kdy je osm až deset vozů tak blízko, nemůžete dělat chyby. To znamená, že musíme dát dohromady všechno, od mechaniků přes inženýry až po jezdce. Všichni musíme být perfektní, protože když nebudeme, ztratíme ty dvě nebo tři desetiny, a to je škodlivé.“