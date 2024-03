Když Češi vítězí v předpokoji F1. Staněk v Melbourne navázal na Engeho a Krále

Téměř 12 let musel český motorsport čekat na vítězství ve formuli 2, respektive v šampionátech které mu předcházely (seriály F3000 a GP2).

Na šest triumfů Tomáše Engeho z let 2000 až 2002 a jedno vítězství Josefa Krále v roce 2012 v sobotu navázal Roman Staněk. Pojďme si při této příležitosti připomenout všech osm výher českých barev v tzv. předpokoji F1.

Tomáš Enge

Liberecký rodák Tomáš Enge působil v nejvyšší juniorské lize okruhového závodění mezi roky 1998 až 2004, tedy v době, kdy se jednalo o šampionát International Formula 3000.

Enge zde vyhrál celkem šestkrát, přičemž pokaždé šlo o závod bez otáčení pořadí na startovním roštu (sprinty jak je známe z GP2 či F2 se tehdy nejezdily). Poprvé se mu to podařilo na starém Hockenheimringu, kde za přechodných podmínek zvítězil v dramatickém klání po startu z pole position.

Další dva triumfy Enge přidal v sezoně 2001, ve které již patřil k favoritům na celkové prvenství. Nejprve tehdy triumfoval v Barceloně a poté ještě při startu z pole position na Nürburgringu.

Nejlepší sezonu v F3000 prožil český pilot v roce 2002, kdy si pod vedením tehdejšího šéfa týmu Arden připsal tři trumfy ve Spielbergu, Silverstone a v Magny-Cours. Vítězství mohlo být i více, ale to by nesměl být Enge diskvalifikován ze závodu na Hungaroringu poté, co měl pozitivní test na přítomnost látky THC.

Foto: Getty Images

Josef Král

Josef Král závodil v nejvyšší juniorské sérii okruhového závodní v letech 2010 až 2012. V tehdejším seriálu GP2 si na své jediné prvenství musel počkat až do závodu ve Spa v roce 2012, což byl rovněž jeho poslední závod v seriálu.

Král tehdy ve Spa vyhrál ve sprintovém závodu poté, co po startu z páté pozice předvedl nevídaný start a hned po průjezdu první zatáčkou se dostal do vedení.

Český závodník následně odolal tlaku ze strany Jamese Calada a dojel si pro prvenství o 5 sekund před budoucím pilotem F1 Felipem Nasrem, jenž v posledním kole předstihl již zmíněného britského závodníka.

​Foto: Jiří Křenek / Active Pictures

Roman Staněk

Téměř 12leté čekání na další velký triumf českého závodníka ukončil Roman Staněk, který v australském Melbourne ovládl sprint poté, co využil startu z prvního místa.

Staněk sice dojel na druhém míst, ale původní vítěž Francouz Hadjar dostal v cíli 10sekundovou penalizaci, která ho odsunula na šestou pozici.

Rodák z Valašského Meziříčí se díky tomu stal nejmladším Čechem, který v jednom ze šampionátů F3000, GP2 či F2 dokázal zvítězit. Pilotovi stáje Triden se to podařilo ve věku 20 let.