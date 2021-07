Když bylo Maxovi sedm let, věděl jsem, že je výjimečný, říká Jos Verstappen

Účastník 107 velkých cen formule 1 se proto začal intenzivně soustředit na kariéru svého syna a dovedl ho v roce 2015 až do týmu Toro Rosso, kde se stal ve věku 17 let a 166 dní nejmladším pilotem formule 1 v historii.

Od té doby Verstappen získal 15 vítězství, sedmkrát stál na pole position a nyní poprvé vede průběžné pořadí mistrovství světa, kde má na druhého Lewise Hamiltona náskok 32 bodů.

„Když mu bylo sedm let, viděl jsem, že má něco výjimečného,“ řekl pro Speedweek Jos Verstappen.

„Vždy byl neuvěřitelně rychlý v prvním kole na studených pneumatikách. A při předjíždění. Vidíte, jak si připravuje útok. Max v tom byl vždy velmi dobrý.“

Jos Verstappen kariéře svého syna hodně obětoval. „Pro mě to bylo 80 až 100 tisíc kilometrů autobusem každý rok. Připravoval jsem také motory, byl jsem mechanikem a otcem v domácnosti. Stálo mě to spoustu času a peněz, ale kdybych neviděl jeho talent, nedělal bych to.“

Bývalý pilot zároveň připouští, že byl někdy na svého syna tvrdý.

„Myslím, že to bylo pro Maxe obtížné. Nejezdili jsme na okruhy, abychom naháněli ostatní. Jeli jsme tam, abychom vyhráli, to jsem Maxe učil. Vždy jsem chtěl jen vyhrát, vyhrát, vyhrát. O to jsem ho žádal.“

Jos se o Maxovu kariéru staral intenzivně ještě v jeho první sezóně s Toro Rosso, následně se stáhl a nechal Maxe Verstappena pracovat s týmem.

„Byl jsem do toho plně zapojený, také jsem Maxovi ukázal, jak pracovat s týmem,“ řekl Jos Verstappen.

„Hezké je, že spolu stále mluvíme každý den, kdy Max jezdí. Voláme si a mluvíme o tom, jak to jde a co se děje. Říkám mu na to také svůj názor. Jen mu to říkám, nemusí odpovídat, ale já vím, že nad tím přemýšlí. To je jediná věc, kterou chci.“