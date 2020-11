Kdybychom v závěru přezuli na suché, mohli jsme útočit i na vítězství, věří třetí Vettel

Německý pilot předvedl velmi povedený start, kdy se v prvním kole dostal z jedenácté na čtvrtou příčku.

„Bylo to intenzivní, celkem dlouhé, ale velmi zábavné. Měl jsem opravdu dobré první kolo a myslím, že jsem byl na čtvrtém místě. Byl jsem celkem spokojen na pneumatikách do extrémního mokra, pak jsme přezuli na přechodné. Na začátku to bylo trochu náročnější, teprve ke konci jsme znovu začali nacházet tu rychlost. Také v posledním kole to bylo velmi intenzivní. Byl jsem trochu překvapen, že jsem nakonec získal pódium, ale rozhodně jsem velmi šťastný,“ řekl Vettel.

Vettel byl během závodu dvakrát u mechaniků. Přiznal, že v závěru, kdy se na trati vytvářena suchá stopa, zvažoval přezutí na hladké pneumatiky, tým jej ale varoval před možností deště v posledních kolech. Vettel věřil, že by přechod na hladké pneumatiky mohl Ferrari dát šanci bojovat o vítězství, rozhodnutí zůstat na přechodných pneumatikách ale chápe.

„20 kol před cílem jsem uvažoval nad slicky, protože okruh postupně osychal a pneumatiky byly opotřebované, v podstatě byly hladké. Opravdu bych je rád nasadil, protože myslím, že by nám to dalo šanci vyhrát, stejně tak jsem ale šťastný s třetím místem.“

To mu doslova daroval jeho týmový kolega Charles Leclerc. Ten v posledním kole tři zatáčky před cílem zaútočil na druhého Sergia Péreze. Byl ale dlouhý, Pérez si udržel druhou pozici a jeho chyby využil také Vettel k postupu na stupně vítězů.

„Viděl jsem, že Charles je celkem blízko Sergia a slyšel jsem, že Sergio má problém se svými pneumatikami. V kolech předtím jsem je stíhal a viděl jsem je bojovat. Když jsem viděl Charlese probrzdit, věděl jsem, že je to moje šance.“

Reakci Leclerca doplníme...