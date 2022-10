Kdybychom utratili více peněz, změnilo by to výsledek šampionátu, říká Hamilton

Lewise Hamiltona vloni překvapilo, kolik vylepšení vloni vozil Red Bull na okruhy.

Po několika odkladech má FIA v pondělí oznámit výsledky auditů loňských výdajů týmů F1. Týmům, které nedosáhly limitu 145 milionů dolarů, budou vydány certifikáty o shodě, zatímco ty, které strop překročily, by měl čekat trest.

Na otázku, zda by pro F1 bylo škodlivé, kdyby se zjistilo, že týmy porušily limit, Hamilton odpověděl: „Určitě, protože by to zpochybnilo naše hodnoty, integritu sportu.“

„Vzpomínám si na loňský Silverstone, kde jsme měli poslední upgrade a naštěstí byl skvělý a mohli jsme s ním bojovat,“ řekl Hamilton, kterého cituje Sky Sports.

„Ale pak jsme viděli, jak Red Bull každý víkend nebo každý druhý víkend přiváží další vylepšení. Myslím, že od té doby měli minimálně čtyři další balíky.“

„Kdybychom utratili 300 000 liber za novou podlahu nebo upravili křídlo, přirozeně by to změnilo výsledek šampionátu, protože když to přidáte na vůz, tak jste v dalším závodě konkurenceschopnější.“

„Musíme pokračovat v transparentnosti pro fanoušky, pro integritu sportu. Nevím o tom dost, v pozadí se vede spousta rozhovorů, ale nikdo to doopravdy neví. Říkají se různá čísla a různé věci.“

„Čekal jsem, že výsledky už budou venku. Věřím, že že pokud došlo ke zdržení, je to proto, že se to bere velmi vážně, a věřím, že Muhammad to bere vážně a udělá to, co je pro sport správné.“

„Myslím si, že by bylo pro sport špatné, kdyby se v případě porušení předpisů nejednalo. Ale nevím, jestli k něčemu takovému došlo, takže budu čekat stejně jako vy.“