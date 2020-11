Kdybych zajel na konci do boxů, mohl jsem útočit na pódium, myslí si Albon

Verstappen dostal 14 kol před koncem závodu defekt pravé zadní pneumatiky a na trať musel safety car. Někteří jezdci jeho výjezdu využili k zastávce v boxech. Albon, který v tu chvíli jel sedmý, zůstal na trati.

Na úzkém okruhu v Imole je předjíždění obtížné. Albon přesto věří, že kdyby měl pro závěr závodu nové pneumatiky i on, měl by šanci bojovat o stupně vítězů.

„Byl to jeden z těch závodů, kde jsme celý závod strávili za ostatními vozy. Nebylo tam moc co dělat. Když se na to dívám zpětně, mohli jsme zastavit, když na konci závodu zastavili i ostatní,“ řekl Albon.

„Byli jsme první vůz se studenými pneumatikami, který předjeli. Věděl jsem, že bude těžké je udržet. Kdybychom zastavili, mohli jsme útočit na stupně vítězů, ale tak to je.“

Albon nakonec v souboji dostal smyk a propadl se až na konec pole.

„Řekli mi, že jsem dostal ránu, ale možná to tak není. Jestli to nebyla rána, byly to studené pneumatiky a nedostatek přítlaku. Myslel jsem si, že mi tam jezdec McLarenu (Carlos Sainz Jr.) strčil nos vozu, ale možná se pletu,“ Albon nakonec jako poslední klasifikovaný obsadil patnácté místo.

Verstappen letos počtvrté nedokončil

V letošní sezóně i po třinácti závodech platí, že Max Verstappen buď dojede na stupních vítězů, nebo závod nedokončí. V italské Imole to byla druhá možnost, když letos počtvrté neviděl cíl.

Po startu to pro něj vypadalo dobře. Dostal se před Lewise Hamiltona na druhé místo, Brit se ale během zastávek v boxech dostal do čela a Verstappen spadl za dvojici Mercedesu. Vinou defektu pneumatiky se ale v zatáčce Villeneuve roztočil a zůstal ve štěrkové zóně.

Kromě úvodního závodu v Rakousku a italské Imoly Verstappen nedojel do cíle ani v dalších italských závodech v Monze a v Mugellu.

„Měl jsem dobrý start, užíval jsem si souboje a zůstával s oběma mercedesy. Na startu jsem předjel Lewise, zajel jsem do boxů dříve a odstartoval zastávky. Valtteri (Bottas) měl poškození a začal nás po zastávce zpomalovat, takže jsme ztratili spoustu času na Lewise, který měl čistý vzduch. Jakmile jsem ho (Bottase) předjel, měl jsem rychlost a vůz byl dobrý,“ řekl Verstappen.

„Užíval jsem si to a na rovince jsem najednou ztratil kontrolu nad autem kvůli selhání pneumatiky. Je to velká škoda, protože by bylo hezké dojet druhý a získat další stupně vítězů. Nezískat žádné body samozřejmě není to, co byste chtěli, celkově to byl ale pozitivní závod.“