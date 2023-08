Kdybych seděl ve druhém red bullu, Verstappen by to tak snadné neměl, prohlásil Hamilton

Sedminásobný šampion Lewis Hamilton naznačil, že by si po boku Maxe Verstappena vedl výrazně lépe než Sergio Pérez.

Ačkoliv se po prvních čtyřech závodech zdálo, že by Sergio Pérez mohl být v letošní sezoně podstatně rovnocennějším soupeřem svého kolegy Maxe Verstappena, další velké ceny prokázaly opak.

Verstappen od květnové GP Miami vyhrál osm závodů v řadě a v čele šampionátu zvýšil svůj náskok před Mexičanem, kterému v tabulce patří druhá pozice, na úctyhodných 125 bodů.

Bezprostředně po nedělní GP Belgie se pilot Mercedesu a sedminásobný šampion Lewis Hamilton nechal slyšet, že pokud by po boku Verstappena závodil právě on, nebylo by kralování Nizozemce tak jednoznačné.

„Jestli chci být stejně rychlý jako oni (jezdci Red Bullu, pozn. red.)? Samozřejmě. Zda bych chtěl mít auto, které je stejně rychlé jako jejich? Samozřejmě,“ řekl Hamilton médiím po závodě ve Spa.

„Kdybych seděl v Sergiově autě, Max by se neměl tak dobře jako teď.“

Kdo by dokázal konkurovat Verstappenovi?

Na téma toho, kdo by mohl Verstappenovi konkurovat v případě, že by daný jezdec měl k dispozici stejný vůz, promluvil ve Spa konzultant Red Bullu Helmut Marko.

„Řekl bych, že by Alonso či Hamilton dokázali Verstappena ve stejném voze porazit. Bylo by to ale těžké,“ řekl Marko v rozhovoru pro DANZ.