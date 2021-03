Kdybych mohl, jezdím každý den, říká Schumacher

Nováčci ve F1 to v posledních letech kvůli omezeným testům nemají jednoduché. Myslíme tím samozřejmě především testy, které absolvují jednu či dvě sezóny před vstupem do formule 1. V minulosti bylo běžné, že jezdec pracoval pro tým nejdříve jako testovací jezdec a to v době, kdy testovací jezdec byl skutečně testovacím jezdcem. Letos měli nováčci málo testovacích možností i v samotné debutové sezóně.

Počty kol nováčků Mazepin: 213 Cunoda: 185 Schumacher: 181

Haas měl v pátek technické problémy, a tak Mick Schumacher odjel celkově ze všech nováčků nejméně kol.

„Zítra bych šel závodit, kdyby to bylo na mně,“ řekl Schumacher minulý týden.

„Obecně si myslím, že tři dny testování nejsou zrovna moc, ale musím říct, že už teď se cítím pohodlně,“ cituje Schumachera RaceFans.

„Kdyby to bylo podle mých představ, rád bych jezdil každý den. Byl bych nadšený, že dokážu zvládnout tolik kilometrů každý den, protože je to moje vášeň, moje láska.“

Pro Schumachera to nebyla první jízda ve voze F1. Jezdil už ve starším voze Haasu a Ferrari. Minimálně srovnání letošního a loňského vozu americké stáje se hodí.

„Musím říci, že řídit tento vůz je ještě lepší, než jsem čekal,“ pokračuje Schumacher, který dodává, že ve voze F1 se prostě nedá nudit.

„Jak jsem řekl, rád bych řídil každý den. Mohl bych odjet dalších osm dní a jít rovnou do závodního víkendu.“