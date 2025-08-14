Kdybych měl vlastní tým v F1, vybral bych si jako jezdce Verstappena, říká Fittipaldi

Dvojnásobný mistr světa z let 1972 a 1974 Emerson Fittipaldi tvrdí, že je Max Verstappen na jiné úrovni než ostatní.
Bývalý šampion formule 1 Emerson Fittipaldi má jasno, koho by chtěl mít jako pilota, kdyby si mohl vybrat kohokoliv z aktuálního startovního pole.
„Kdybych měl tým formule 1 a mohl si vybrat kohokoliv, najal bych Maxe. Ten by byl moje první volba,“ prohlásil legendární Brazilec, kterého cituje Autosport.
„Myslím, že Max je jako jezdec na úplně jiné úrovni. I když auto není dobré, dokáže ho nést na vlastních bedrech,“ dodal na toto téma Fittipaldi, který přitom dříve tým F1 vlastnil.
Společně se svým bratrem Wilsonem v minulosti provozoval tým Fittipaldi, avšak od jeho konce už uplynulo už více než 40 let.
Fittipaldi se v rozhovoru vyjádřil také ke svému krajanovi a nováčkovi Gabrielu Bortoletovi, který v letošní sezoně debutuje ve formuli 1 v barvách Sauberu. Podle dvojnásobného mistra světa si Brazilec v posledních závodech vede velmi dobře.
Na body sice stále poměrně výrazně ztrácí na týmového kolegu Nica Hülkenberga, ale v posledním závodě v Maďarsku dojel šestý a navíc Němce porazil v pěti posledních kvalifikacích.
„Myslím, že je to pro všechny překvapení. Poslední závod byl úžasný, když se podíváte, kde se s týmem Sauber pohyboval. Odvedl fantastický výkon, jak v kvalifikaci, tak v samotném závodě. Je velmi působivé to sledovat,“ řekl Fittipaldi.
„Znám ho už od jeho začátků v motokárách. Vždycky byl velmi dobrým jezdcem, ale myslím, že ve formuli 1 je teď na úplně jiné úrovni,“ dodal.