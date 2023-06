Kdybych měl stejný vůz, bojoval bych s Verstappenem o titul, věří Ocon

Esteban Ocon chce jednoho dne bojovat o titul mistra světa. Zatím má na kontě jedno vítězství a tři pódia.

„Dokážu si představit, že bych s Verstappenem bojoval o titul mistra světa, kdybychom měli stejné auto,“ řekl Ocon pro DAZN.

„Max odvádí neuvěřitelnou práci, s Red Bullem dominuje, ale je mi jedno, kdo je tím jezdcem. Chci bojovat o titul mistra světa. Vždy jsem si věřil. Čeká mě dlouhá cesta, ale mým cílem je stát se mistrem světa.“

Esteban Ocon debutoval u dnes již neexistujícího Manoru. Poté jezdil za Force Indii, kde několikrát kolidoval s týmovým kolegou Sergiem Pérezem, což nakonec vyústilo v zákaz vzájemných soubojů.

Na Interlagosu v roce 2018 pak Ocon kolidoval s Verstappenem poté, co se chtěl vrátit do stejného kola jako lídr závodu. Po závodě to vyústilo v menší fyzickou potyčku.

„Pravdou je, že nechci, aby si lidé mysleli, že jsem drsňák, protože mimo vůz jsem hodný kluk. Ale můj způsob jízdy je tvrdý. To je asi pravda, ale jsem s tím spokojený.“

„Nevím, jaká bude budoucnost. Momentálně se v Alpine cítím velmi dobře. Cítím, že děláme pokroky. Ale v F1 nikdy nevíte, jaká bude budoucnost. Vím, co jsem obětoval a čím vším jsem musel projít, abych byl tam, kde jsem. Ale tohle je teprve začátek.“