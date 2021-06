Kdybych letos nebodoval, nebral bych to jako tragédii, říká Russell

Williams čeká na zisk dalšího bodu od Velké ceny Německa 2019, kde se Robert Kubica dostal na desáté místo až po závodě poté, co jezdci Alfy Romeo dostali penalizaci.

Ačkoliv výsledky týmu se v posledních letech zlepšují, na body stáj z Grove stále čeká. V loňské sezóně byla maximem jedenáctá místa George Russella a Nicholase Latifiho.

Letos Russell pravidelně postupuje do druhé části kvalifikace, v Portugalsku si připsal svůj nejlepší letošní kvalifikační výsledek, když obsadil jedenácté místo. V závodě je však výkonnost Williamsu horší a Russellovým maximem 14. pozice.

Blízko bodům měl Russell vloni i letos v Imole. Zatímco vloni se z 10. místa vyřadil vlastní chybou za safety carem, letos pro něj závod skončil z 10. místa po kolizi s devátým Valtterim Bottasem.

„Ne, netrápí mě to, rozhodně je to ale cílem,“ odpověděl Russell v rozhovoru pro časopis Autosport, jak cítí, že zatím nebodoval za Williams.

„Je to cíl, pokud dokončíme tuto sezónu bez bodu, pak bych ji nebral jako selhání. Když ji zakončíme s nějakými body, myslím, že by to byl skvělý úspěch. Body pro nás jsou v podstatě jako vítězství pro McLaren.

„Pokud McLaren v letošní sezóně nevyhraje závod, nebudeme na to nahlížet jako na neúspěch. Pokud vyhrají, byl by to obrovský úspěch. Pokud jsme udělali absolutně všechno správně, měli jsme fantastický víkend a dojeli jsme třináctí, tak si to z psychologického hlediska musíme uvědomit a nebýt zklamaní, že jsme nebodovali. Protože 13. místo mohlo být absolutním maximem, na které jsme měli.“