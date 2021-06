Kdybych byl Toto, tak bych držel jazyk za zuby, říká Horner

Když mu stanice Sky Sports F1 ukázala záběry zadního křídla Mercedesu, které během pátečního tréninku v Ázerbájdžánu vykazovalo určitou pružnost, Horner řekl, že „pokud něco, tak tady vypadá o něco hůře než naše“. A dodal: „Spíše by mě zajímala přední než zadní část vozu.“

Red Bull už několikrát řekl, že zatímco jemu se ohýbá zadní křídlo, Mercedesu zase přední. Helmut Marko dokonce prohlásil, že pokud Mercedes podá protest, udělá totéž také Red Bull.

„Otevíráme Pandořinu skříňku. Právě proto existují testy, jsou zavedeny přísné testy, které mají vozy splňovat.“

Podle Hornera platí, že pokud se už řeší zadní křídla, měla by se řešit i ta přední.

„Kolem zadního křídla bylo hodně křiku a muselo být provedeno mnoho revizí. Pokud se díváte na jeden konec vozu, musíte se podívat na druhý. Nemůžete se dívat na jednu část izolovaně a říkat, že tento soubor pravidel platí pouze pro tento prvek na tomto voze. Musíte se podívat na všechny oblasti. Někdy musíte být trochu opatrní, co si přejete.“

Na otázku, co by udělal na místě Mercedesu, Horner odpověděl: „Myslím, že kdybych byl Toto s předním křídlem, které má na autě, tak bych držel jazyk za zuby.“

Některé týmy už potvrdily, že se jejich křídla ohýbají více. Podle Hornera je to v pořádku.

„Máte tu velmi chytré inženýry, kteří navrhují komponenty tak, aby vyhovovaly pravidlům,“ řekl Horner. „Je to jejich práce, za to je platíme, o tom je formule 1, o této inženýrské vynalézavosti. Kdybychom chtěli standardizované vozy, tak bychom byli formule 2.“

„Myslím, že soutěžení v tomto sportu je o posouvání hranic. O tom je formule 1 především. Musíte mít vše legální, musíte dodržovat pravidla, ale musíte posouvat hranice. To je to, co my, stejně jako každý jiný tým v boxové uličce, děláme.“