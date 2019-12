Kdybych ani letos nevyhrál závod, přišel bych o sedačku v Mercedesu, přiznává Bottas

Finský pilot má za sebou tři roky u týmu Mercedes, kde nahradil Nica Rosberga, který po zisku titulu v roce 2016 ukončil závodní kariéru.

V první sezóně u Mercedesu získal Bottas tři vítězství. V roce 2018 se mu ale nepodařilo vyhrát ani jeden závod a v celkovém hodnocení skončil až pátý.

Na nejvyšší stupínek se Bottas vrátil letos, kdy vyhrál čtyři závody a v konečném pořadí obsadil druhé místo za svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Kromě toho pětkrát vyhrál v kvalifikaci.

Úspěšná sezóna Bottasovi podle jeho slov pomohla z pohledu pozitivního myšlení a opětovného získání nadšení pro formuli 1. Navíc mu zajistila sedačku i pro příští sezónu.

„Kdybych měl podobnou sezónu jako v roce 2018, nemyslím si, že by tým se mnou pokračoval. Tak to ve formuli 1 funguje. Je to velmi důležité pro mě a mou celkovou pohodu,“ řekl pro Motorsport.com.

„Teď jsem měl mezi závody mnohem více zábavy. Zamiloval jsem se do sportu, to mi ke konci loňského roku možná trochu chybělo. Nyní mohu s potěšením znovu říct, že mám před sebou spoustu, spoustu let a snad se budu stejně vyvíjet.“

V posledních čtyřech závodech loňské sezóny Bottas dojel vždy pátý. Letos pravidelně obsazoval místa na stupních vítězů, dvakrát skončil čtvrtý, jednou pátý a v Maďarsku osmý. Závod v Německu nedokončil po jezdecké chybě a v Brazílii musel odstoupit pro technický problém.

„Ve srovnání s loňským rokem rozhodně úplně jinak přemýšlím. Počítal jsem zbývající dny do konce sezóny a doufal, budu moct najít způsob, jak se dostat zpátky a začít znovu od nuly. Poslední měsíc minulé sezóny byl velmi, velmi dlouhý,“ řekl.

I přes zmíněný technický problém v Brazílii měl však Bottas úspěšný závěr letošní sezóny.

„Je to hezčí a po mentální stránce jednodušší pro začátek další sezóny. Myslím, že je důležité mít dobré výsledky, nejen v posledních několika závodech,“ řekl.

„Není to potřeba na sto procent, protože i po špatné sezóně můžete další sezónu začít úspěšně, ale je to zkrátka hezčí i pro tým, který ví, že mohu podávat výkony v průběhu celého roku na každé trati,“ uzavřel.

Foto: Getty Images / Francois Nel