Kdyby za Red Bull jezdili dva Sergiové, byl by souboj o titul otevřený, říká Brown

Pokud by za Red Bull jezdili dva jezdci, jako je Sergio Pérez, tak by podle Zaka Browna ještě možná mohli ostatní pomýšlet na titul. Kombinace Red Bull a Verstappen je ale podle něj smrtící.

Max Verstappen postupně navyšuje náskok v čele šampionátu. Na týmového kolegu Sergia Péreze má náskok 125 bodů, na třetího Alonsa dokonce 165.

„Není to ani tak, že by Red Bull všechny drtil, to spíše Max všechny drtí... Kombinace Max a Red Bull je v současné době prostě neporazitelná a Max a tým nedělají žádné chyby,“ řekl Zak Brown pro ESPN.

„Při vší úctě, kdyby byli v autě dva Sergiové, tak by tento šampionát byl poměrně otevřený. Max a Red Bull ale dělají něco výjimečného.“

„Kdybyste z toho vyřadili Maxe a vzali všechny, kteří letos skončili druzí, a dali jim vítězství, byl by to docela napínavý šampionát,“ pokračuje Brown.

„Na druhém místě jsme skončili my, Aston, Ferrari, Mercedes, Sergio. Měli byste pět týmů, které by letos vyhrály závod. Jakmile všichni doženeme Red Bull, myslím, že formule 1 bude takhle vypadat.“

Formule 1 dnes i díky Netflixu zažívá boom. Browna se zeptali, zda dominance Verstappena nemůže trend otočit. „Ne. Zaprvé si myslím, že závody jsou velmi vzrušující. A nejde jen o to, kdo vyhraje, že? Závodí se napříč startovním polem a závody jsou úžasné.“

„Podívejte se na jiné sporty. Třeba Tiger Woods vyhrál pokaždé a sledovanost nikdy nebyla větší, protože lidé obdivují, když vidí sportovce na vrcholu.“

„Nechtěl bych, aby to trvalo věčně, ale nemyslím si, že nám to škodí. Soutěží se v celém startovním poli a měli jsme několik skvělých závodů. Ze sobeckých důvodů bych nechtěl, aby to pokračovalo, ale momentálně je to únosné.“