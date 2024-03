Kdyby Verstappen dojel do cíle, vypadal by závod úplně jinak, tvrdí Marko

Konzultant Red Bullu Helmut Marko je přesvědčen, že by výsledek letošní Velké ceny Austrálie byl úplně jiný, kdyby Maxe Verstappena nepostihly technické problémy.

V Austrálii skončila další dlouhá vítězná šňůra Red Bullu a Maxe Verstappena, která trvala devět závodů.

O šanci vyhrát tentokrát Nizozemce připravil technický problém s pravou zadní brzdou, který hlavní hvězdu Red Bullu vyřadil ze závodu v Melbourne již po několika kolech.

Vzhledem k výbornému tempu vítězného Carlose Sainze (a zároveň slabšímu výkonu druhého pilota Red Bullu Sergia Péreze) se však objevily otazníky nad tím, zda by Verstappen byl vůbec schopen Španěla porazit – a to i v případě, že by závod dokončil.

Poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko však v tomto ohledu pochybnosti neměl.

„Mluvil jsem s Maxem a ten říkal, že i přes problémy držel se Sainzem poměrně snadno krok. Pokud by Max dojel do cíle, vše by dopadlo úplně jinak,“ prohlásil Marko v rozhovoru pro Sky Sport Deutschland.

Rakušan bezprostředně po závodě netušil, co problém s brzdou zapříčinilo.

„Ještě nevíme, co se stalo. Ovšem už v kole, kdy ho Sainz předjel, se brzda neuvolnila. Pak se brzda úplně zasekla a jsme moc rádi, že nezačalo všechno hořet. Na přesnou příčinu ještě musíme přijít,“ dodal Marko.