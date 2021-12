Kdyby na zkušenostech záleželo, tak se to už projevilo, věří Verstappen

„Myslím, že je přirozené být v této fázi kariéry lépe připraven, než když Lewis bojoval o titul v prvním a druhém roce. Je to součást přirozeného vývoje a je to normální. Cítím se mnohem připravenější a zkušenější než v prvním roce ve formuli 1,“ řekl Verstappen na tiskové konferenci před GP Saúdské Arábie.

„Nemyslím si, že zkušenosti dělají velký rozdíl, protože kdyby ano, projevilo by se to v průběhu celé sezóny. Budu se snažit užít si poslední dva závody a nezáleží na tom, kde skončíme, jako tým jsme měli skvělý rok.“

„Byl to pro nás skvělý rok, zažili jsme spoustu dobrých momentů a užili jsme si ho. Sezóna 2020 pro mě byla nudná, protože jsem byl v podstatě téměř v každém závodě třetí, v mých závodech se toho moc nedělo. Není to způsob, jakým byste chtěli závodit, ale tak to dopadá, když je tým velmi dominantní, a myslím, že v roce 2021 jsme to otočili.“

Verstappen přijíždí do Saúdské Arábie s matematickou šancí stát se mistrem světa, ačkoli jeho náskok před Hamiltonem činí pouhých osm bodů.