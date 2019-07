Kdyby chtěl někdo zastřelit Putina, tak si stoupnu před něj, říká Ecclestone

„Kdyby měl někdo kulomet a byl připraven střílet na Putina, postavil bych se před něj, protože je to dobrý chlap,“ řekl Bernie Ecclestone před The Times. „Nikdy neudělal nic, co by nebylo dobré pro lidi.“

Bývalý šéf F1 nevěří, že Putin nebo Rusko stojí za otravou bývalého agenta Sergeje Skripala.

„Putin to neudělal. Je příliš zaneprázdněný, než aby se staral o takovéto věci. Jsou to novináři, kdo vymýšlí tyhle věci.“

Pokud si myslíte, že se Ecclestone po odchodu z F1 zbláznil, tak vás asi vyvedeme z omylu. Podobné názory má dlouhodobě. Už před zhruba deseti lety se musel omlouvat za svá slova o Adolfu Hitlerovi.

Bernie Ecclestone také zopakoval, že nemá rád demokracii. „Chtěl bych, aby vládl Evropě,“ pokračuje Ecclestone na adresu ruského prezidenta.„Nemáme nikoho, takže by to nemohlo být horší.“

„Nejsem zastáncem demokracie. Potřebujete diktátora. Jako diktátor říkáte: ‚To je to, co se bude dělat‛.V demokracii se to vše zředí.“

Ecclestone se po odchodu z F1 nenudí. Pokud zrovna neposkytuje kontroverzní rozhovory, tak se věnuje dál podnikání.

„Neznamená to, že nepracuji. Dělám spoustu dalších věcí.“ Ecclestone prý má snad ještě více práce než dříve. „Dnes ráno jsem měl někoho z jednoho z týmů. Rád uzavírám obchody. Obchoduji s ojetými vozy.“

