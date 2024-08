Kdyby bylo na mě, vybral bych Micka Schumachera, říká Vettel k výměně Sargeanta

Kdyby záleželo na Sebastianu Vettelovi, stal by se novým pilotem Williamsu Mick Schumacher.

Od včerejšího večera víme, že Logana Serganta ve Williamsu nahradí mladý Argentinec Franco Colapinto.

Šéf Williamsu James Vowles jeho angažování vysvětlil tím, že Colapinto je v součanosti nejlepší volbou k tomu, aby tým začal pravidelně bojovat o body.

Ještě předtím se však na téma možného náhradníka za Serganta vyjádřil čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel, z jehož vyjádření vyplývá, že on by se rozhodl jinak.

„Kdyby to bylo na mém rozhodnutí, přikláněl bych se k Mickovi (Schumacherovi, pozn. red.),“ řekl Vettel německému deníku Bild.

„Samozřejmě jsem trochu zaujatý, protože je to můj přítel, ale v mých očích by šlo o nejlepší řešení. Mick má dva roky zkušeností ve formuli 1 jako jezdec, díky svému současnému působení má velmi široký technický přehled, zná motor Mercedesu a od odchodu z Haasu hodně osobnostně vyzrál,“ sdílel svůj názor dnes již bývalý pilot F1.

„Mick je dobrý závodník. Vyhrál šampionáty formule 2 a formule 3, a to není málo. Nyní navíc ještě více vyzrál. Jsem si jistý, že by ve Williamsu mohl udělat dojem. Zvláště proto, že na rozdíl od jiných kandidátů zná všechny okruhy. To je velká výhoda,“ řekl na adresu svého krajana Vettel.