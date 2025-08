Kdyby byl Bortoleto Brit, byly by ho plné titulky, míní o svém „svěřenci“ Alonso

Přestože na první pohled nemá Fernando Alonso s nováčkem Sauberu Gabrielem Bortoletem nic společného, faktem je, že se o kariéru mladého Brazilce stará společnost A14 Management, jejímž vlastníkem je právě dvojnásobný mistr světa.

Není proto divu, že si španělský závodník, který ve svých 44letech pokračuje v kariéře jezdce F1, nenechá ujít jedinou příležitost k tomu, aby vyzdvihl kvality svého „klienta“, přestože na dráze jsou soupeři.

To byl i případ víkendové GP Maďarska, v níž dojel Alonso pátý, tedy jednu pozici před Bortoletem, jehož výkon na Hungaroringu byl experty hodnocen hodně vysoko.

Podle Alonsa však nešlo v případě úřadujícího mistra seriálu FIA F2 nic překvapivého.

„Pravdou je, že vždy tlačí na pilu, nedělá chyby a neustále na vás vyvíjí tlak. Vždy říkám, že je nejlepším nováčkem této generace, což dokázal vloni mezi identickými vozy,“ prohlásil Alonso v rozhovoru pro španělskou mutaci streamovací služby DAZN.

„Myslím, že kdyby byl Brit nebo podobné národnosti a skončil šestý se Sauberem, byl by na titulní stránce všech novin, protože to, co dělá, je opravdu výjimečné. Doufám proto, že to lidé vidí,“ dodal pilot Astonu Martin.