Kdy uvidíme nové monoposty F1 pro rok 2021?

V posledních letech si týmy zvykly na jakési „postupné prezentace“: studiové fotografie nového vozu často uveřejněné bez předešlého varování, případně se uskuteční prezentace s jezdci a vedením týmu, na které je ale jen představen tým – zbarvení na loňském voze, nové overaly apod. Nový vůz pak uvidíme poprvé až v testech. V jejich průběhu se na vůz nasazují nové díly a další balíky pak přichází s prvním závodem.

Letos je situace z mnoha důvodů zamotanější. Testy budou jen jedny, potrvají tři dny a budou v Bahrajnu. Nasazování nových dílů bude složitější.

Testy i první závod se navíc uskuteční později, než bylo plánováno a později, než jsme zvyklí – vozy poprvé vyjedou hromadně na trať až 12. března. Předtím ale některé týmy nepochybně absolvují filmovací den. V rámci pravidel mohou odjet až 100 km.

Vývoj nových vozů na další sezónu většinou začíná okolo dubna. V příštím roce ale přijdou velké změny. Týmy už od 1. ledna mohou nové vozy vyvíjet.

V těchto dnech se už pracuje na dokončení letošních vozů, aby mohla být pozornost co nejdříve upřena na rok 2022 – i když je reálné, že týmy připraví minimálně balíčky, se kterými budou reagovat na nedostatky odhalené v testech a prvních závodech.

Nové vozy a zbarvení týmy odhalí postupně na začátku březnu. Musíme si tedy ještě počkat.

Termíny prezentací (až budou k dispozici) jednotlivých týmů a vozů najdete tradičně v kalendáři F1, ke kterému se dostanete i z hlavního menu.

Názvy vozů

Mercedes bude i letos v rámci boje proti rasismu černý. Ke stříbrné se chce vrátit až v roce 2022. Kromě nového vozu by měl před testy představit i novou smlouvu pro Lewise Hamiltona. Předpokládáme, že nový vůz ponese označení W12.

Ferrari chce představit jen tým, který letos doplní Carlos Sainz. Samotné auto SF21 prý uvidíme až před testy.

Red Bull uvedl, že vůz ponese označení RB16B v narážce na relativně konstantní technická pravidla a přechodný rok. Není ale jasné, zda jde o pracovní nebo konečný název.

McLaren čeká ze všech týmů asi nejvíce práce v testech. Mění totiž motor, vrací se k Mercedesu, což se promítlo i do názvu vozu. Označení vozu doplní písmeno M – tedy MCL35M.

Alpine ukázala „zimní zbarvení“, které se má ještě změnit, i když podle týmu ne zcela. Název vozu Fernanda Alonsa a Estebana Ocona bude A521.

Velkou prezentaci chystá Aston Martin. Očekává se, že vůz bude zelený. Zbarvení bude představeno „v březnu“ v sídle Astonu Martinu v Gaydonu (Velká Británie).

AlphaTauri zřejmě zůstane u svého nového značení. Pierre Gasly a Júki Cunoda budou letos jezdit v AT02.

Alfa Romeo zůstává u značení z dob Sauberu. Letos bychom se tak měli dočkat C40. Mimochodem, „C“ znamená Christiane, jméno manželky zakladatele týmu Petera Saubera.

Iniciály má v názvu i vůz Williamsu. FW odkazuje na Franka Williamse. Tým ale změnil majitele, takže musíme počkat, zda se to nepromítne i do značení vozů.

Haas tradičně označuje vozy zkratkou VF (Very First) a rokem. Letošní číslo 21 bude symbolické. Mick Schumacher i Nikita Mazepin mají 21, i když do začátku sezóny oslaví 22. narozeniny.