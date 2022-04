Kdy se to pokazí? ptají se Villeneuva tifosi

Podle Villeneuva vyžaduje řízení týmu formule 1 více než jen peníze, což se ukazuje na současné situaci Astonu Martin.

„Aston Martin zažil v Austrálii opravdu hrozný víkend. Provozování týmu vyžaduje mnohem víc než jen peníze. Není to značka oblečení nebo hodinek, je to složitější. Zvláště když provozujete tým pro svého syna, je hledání řešení ještě složitější,“ napsal Villeneuve ve svém sloupku na nizozemském webu formule1.nl.

„Viděli jsme, jak se Sebastian Vettel a Lance Stroll neustále potýkají s problémy. Strollův incident s Latifim v kvalifikaci byl trapný. Z nehody také obvinil trať, což bylo snad nejpodivnější vysvětlení nehody v historii.“

„Týmového kolegu Sebastiana Vettela to zjevně nebaví, myslím, že by raději zůstal doma. U Ferrari udělal chyby, ale ty z tohoto víkendu nejsou pro jezdce na jeho úrovni.“

„Možná to nebyly velké nehody, o šasi nepřišli, ale z hlediska PR jsou to velké nehody. Sponzorům se to nelíbí, navíc kromě škod to stojí peníze v podobě ztracených bodů.“

Víkend Astonu Martin FP1: Vettel odstavil vůz a trénink nedokončil. Do druhého nenastoupil.

FP1: Za návrat do boxů na skútru v době pod pět minut po skončení tréninku dostal Vettel pokutu 5000 euro.

FP3: Vettel boural

FP3: Stroll boural

Kvalifikace: Vettel dostal pokutu 600 euro za překročení rychlosti v boxech

Kvalifikace: Stroll boural s Latifim, dostal penalizaci 3 míst

Závod: Stroll dostal penalizaci 5 sekund za kličkování na trati

Závod: Vettel boural

„Velkou otázkou je, co teď udělá velký šéf Lawrence Stroll? Pokud bude jednat se svými jezdci stejně jako ve svém podnikání, nebudou to žádné dobré rozhovory.“

Pro Red Bull je to psychicky náročné

„V Red Bullu jsou také frustrovaní, to je jisté. Auto je rychlé, ale špatně se řídí. Aby Max Verstappen a Sergio Pérez získali poslední důležité desetiny v boji s Ferrari, budou muset vynaložit veškeré úsilí.“

„Ferrari je nepatrně rychlejší, ale zdá se, že se lépe řídí a snadněji ladí. I o slabším víkendu budou v popředí. Pro Red Bull je to psychicky náročné. Jsou zvyklí pronásledovat Mercedes, ale nyní jsou mistry. To přináší jiný tlak. Měli by být mezi čtyřmi nejlepšími jezdci a druzí v pořadí konstruktérů, ale ani zdaleka se k tomu nepřiblížili. Jedná se o velmi drahá DNF.“

Tifosi tomu těžko věří. Vidíte, jak si říkají: ‚Kdy se to pokazí?‘

„Také proto, že Charles Leclerc stále vyhrává. Šampionát má nyní pod kontrolou. Samozřejmě je před námi ještě 20 závodů a spousta práce. Svého týmového kolegu má však na uzdě, tým víceméně za sebou a náskok na svého hlavního soupeře Maxe Verstappena.“

„V Itálii se mě často ptají, zda je tohle ten rok, zda se to opravdu stane. Tifosi tomu těžko věří. Vidíte, jak si říkají: ‚Kdy se to pokazí?‘ Na to jsou po letech s Alonsem a Vettelem určitě zvyklí. Ale Ferrari je velmi rychlé, je to vlastně nový Mercedes!“