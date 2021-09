Kdo získá letošní titul? Ron Dennis by si vsadil na Verstappena

„Mám obrovský respekt k inženýrům Red Bullu a myslím, že Honda velmi dobře stabilizovala výkon svých motorů,“ řekl Dennis pro Sky Sports.

Dennis opustil McLaren v roce 2017 po 37 letech působení v týmu, ale formuli 1 stále bedlivě sleduje.

„Myslím, že to bude Verstappen. Pokud nebude, tak nebude proto, že by jim chyběl výkon, ale proto, že dělají chyby. Otázkou je, za jakých okolností dojde k těmto chybám? Bude to velmi zajímavý konec sezony, ale pravděpodobně bych vsadil na Verstappena.“

„Není to nic proti Lewisovi. Stále je to přítel a občas s ním komunikuji.“

Souboj o titul to rozhodně není nudný. Mezi oběma došlo k incidentům. Ten první přišel už ve druhém závodě v Imole, pak ve Španělsku a samozřejmě velké nehody v Silverstonu a v Monze.

„Soupeření je fantastické. Média to zveličují, ale oni neustále lejí vodu do ohně. Snaží se to uklidnit, jsou to skuteční profesionálové,“ řekl Dennis, který založil nevládní organizaci Podium Analytics, jež pomáhá snižovat počet sportovních úrazů u mladých lidí.

„V mnoha sportech existuje profesionální faul. V automobilových závodech je těžké předvídat následky vzájemných kontaktů aut – nevíte, jestli jedno auto přejede druhé, jako při GP Itálie, nebo jestli se neroztočí a nenarazí do bariéry.“

„Skutečnost je taková, že tito dva jezdci jsou naprostí profesionálové. Vědí, co dělají, vědí, že dostat se během závodu brzy do vedení je rozhodující. A právě v tomto okamžiku opravdu riskují a někdy se jim to daří a někdy ne. Jedna věc, kterou oba nechtějí tomu druhému ukázat, je, že se stáhnou, že se nechají zastrašit. Je to pár mladých jelenů v říji.“

„Nikdo nemá rád prohry, takže Lewis nebude vůbec nadšený z toho, že je pozadu, ale jeho motivace a motivace každého špičkového jezdce se zvyšuje tím, že musí bojovat.“