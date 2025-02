Kdo podle Sainze letos zasáhne do boje o titul? Hamilton v jeho predikci chybí

Podle bookmakerů mají největší šanci na zisk letošního titulu následující tři jezdci: Lando Norris, Max Verstappen a Charles Leclerc.

Byť v jiném pořadí, jde rovněž o stejné jezdce, kteří ovládli první tři příčky loňského šampionátu.

Jako hlavní favority na zisk světového primátu vidí toto trio i Carlos Sainz, který letos bude prvním rokem hájit barvy Williamsu a nelze tak předpokládat, že by měl do bojů o vavříny promluvit i on.

„Nevím, ale myslím, že půjde o boj mezi těmito třemi,“ uvedl Sainz, když byl španělským webem SoyMotor dotázán, koho vidí jako hlavního kandidáta na titul.

Podle čtyřnásobného vítěze závodu formule 1 by však do bitvy o mistrovskou korunu mohl zasáhnout ještě jeden jezdec.

„Jestliže pro letošek vyrobil dobrý vůz i Mercedes, tak bych mezi kandidáty zařadil i Russella. Myslím, že je to také jezdec na velmi dobré úrovni,“ dodal 30letý rodák z Madridu.