Kdo nahradí Vettela u Ferrari? Já to nebudu, říká Verstappen. Favorizuje Sainze před Ricciardem

Verstappen odpovídal na dotazy Davida Coultharda na Instagramu v rámci kampaně pro Pumu.

Podle Verstappena zde byly spekulace o tom, zda Vettel skončí, nebo bude pokračovat u Ferrari. „Dnes už víme, že nebude. Myslím, že také velmi brzy zjistíme, kdo ho nahradí.“

„Rozhodně to nebudu já, to ti mohu prozradit. Jsem v Red Bullu. Objevovaly se nějaké otázky, zda se chystám přestoupit do Ferrari, ale nechystá.Tak to je.“

„Někdo má teď šanci jezdit za Ferrari, které je samozřejmě skvělým týmem. Jsem si jistý, že učiní správné rozhodnutí o dalším jezdci. Uvidíme, co se stane.“

Seznam kandidátů na sedačku u Ferrari je minimálně v hypotetické rovině poměrně dlouhý, ale za favority jsou považováni Carlos Sainz a Daniel Ricciardo.

Max Verstappen má výhodu, že vedle obou závodil. David Coulthard se ho zeptal, zda to podle něj bude ten, jehož jméno zní trochu italsky, nebo ten se španělským jménem.

„Myslím, že to nebude ten, jehož jméno zní italsky. Uvidíme. Je to jen předpoklad. Budeme si muset počkat a uvidíme.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone