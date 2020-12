Kdo nahradí Hamiltona? Mercedes má několik možností, žádná není úplně ideální

Některý z jezdců dostane v Grand Prix Sachíru šanci bojovat o pódium i vítězství. Kdo to bude? Mercedes není pod tlakem. Oba šampionáty už jsou rozhodnuté. Navíc má několik možností. Žádná z nich ale není zcela ideální.

Stoffel Vandoorne

Mercedes má dva rezervní jezdce. Esteban Gutiérrez naposledy závodil za Haas v roce 2016. To je nejen dlouho pro „aklimatizaci“, ale navíc má Mexičan problém se super licencí. Pokud jezdec vynechá 3 a více let ve F1, musí před návratem odjet ve voze F1 nejméně 300 km.

Reálnější je tak nasazení druhého rezervního jezdce – Stoffela Vandoorna. Ve F1 závodil naposledy v roce 2018 v McLarenu. Kromě toho jezdí ve formuli E, takže na závodění na úrovni je zvyklý. Vandoorne je na testech formule E, ale měl by zamířit do Bahrajnu bez ohledu na další dění.

George Russell

George Russell patří Mercedesu. Má zkušenosti s letošními vozy. Jezdí ale za Williams, který by tak byl bez jezdce. Russella by potenciálně mohl zastoupit Jack Aitken, který pro Williams pracuje a je v Bahrajnu na finále formule 2.

Nico Hülkenberg

Letos zastoupil v závodech formule 1 koronavirem nakažené jezdce Racing Pointu. Němec v Mercedesu by byla nepochybně zajímavá volba. Hülkenberg by měl navíc velmi reálnou šanci získat konečně své první pódium, což by byl zajímavý a silný příběh. Stále však existuje možnost (i když velmi malá), že bude příští rok jezdit za Red Bull. Někteří se domnívají, že Toto Wolff nebude chtít do mercedesu posadit někoho, koho by mohl o pár týdnů později angažovat největší soupeř.

V roce 2013 byl mimochodem Hülkenberg záložní variantou Mercedesu pro případ, že by je Hamilton odmítl.