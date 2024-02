Kdo místo Lewise? Seznam kandidátů může být delší

Mercedes čelí nečekané výzvě. Bude muset najít náhradu za Lewise Hamiltona. Kdo by ho mohl nahradit? Je jisté, že se již brzy objeví první spekulace (vlastně se už objevují), ale v tuto chvíli patrně ani Mercedes neví, kdo to bude. Tady je přehled možných kandidátů v náhodném pořadí:

Carlos Sainz

Nejjednodušší možnost. Sainz je nyní bez sedačky. Má bohaté zkušenosti. Na kontě má 183 závodů ve čtyřech týmech. Ví, jaké to je vyhrát grand prix a u Ferrari je relativně vyrovnaným týmovým kolegou Leclerca. Navíc je poměrně dost mladý – v příštím roce bude mít 31.

O Sainze by mohlo mít zájem také Audi a potenciálně i Red Bull. Pérezovi končí letos smlouva a jeho budoucnost je už delší dobu nejistá.

Fernando Alonso

Už se objevily spekulace, že došlo k prvnímu oťukávání... Alonso se vrátil do F1, od loňského roku jezdí za Aston Martin, takže zná motor Mercedes. U Astonu podával vloni skvělé výkony. Má ale dvě nevýhody – má pověst někoho, kdo dokáže rozložit tým. Problémy by mohly nastat zejména v případě, že by na tom byl Gerge Russell z hlediska výsledků podobně nebo lépe. Druhou nevýhodou je jeho věk. V roce 2025 bude mít už 44 let. Pro Mercedes by byl jen dočasným řešením. V roce 2026 přijdou nová pravidla a Mercedes bude chtít spíše někoho na více než jednu či dvě sezóny.

Alex Albon

Albon by měl mít smlouvu pro příští rok, ale Mercedes by se s Williamsem jistě dohodl. Před oznámením Hamiltona se o něm hodně mluvilo jako o černém koni na trhu jezdců. Dokonce byl spojován s Ferrari, což nyní samozřejmě padá. Mohl by zůstat u Williamsu, přejít k Red Bullu (jako náhrada za Péreze) nebo právě k Mercedesu.

Albonovi se u Williamsu daří. Zkušeností má méně než třeba Sainz, ale nováček už to rozhodně také není. Rovněž zná motor Mercedes.

Esteban Ocon

Možná trochu překvapivé jméno. Esteban Ocon ale má poměrně hodně zkušeností. Ve F1 už odjel 133 závodů. Navíc zná Mercedes a Mercedes zná jeho. V roce 2019 u něj působil jako rezervní jezdec a ještě dříve jako junior, jehož manažérem byl Toto Wolff. Sám navíc uvedl, že v roce 2020 nebyl daleko od toho, aby nahradil Valtteriho Bottase.

Daniel Ricciardo

U McLarenu se mu nedařilo. Red Bull mu ale věří, angažoval ho letos u týmu RB. Závodil už vloni, ale zranil se a většinu závodů po návratu vynechal.

Méně reálné možnosti

Mick Schumacher

Pravděpodobně sen mnoha fanoušků. Schumacher byl vloni na pomyslné střídačce a letos tomu v rámci F1 nebude jinak. Kromě toho ale bude jezdit ve WEC za Alpine. Na střídačce je však Schumacher právě u Mercedesu. Pracuje na simulátoru, takže Mercedes má představu o jeho formě. Potvrdit by ji mohly testy se starším vozem nebo v pátečních trénincích.

Schumacher ale u Haasu příliš nepřesvědčil (byť tam neměl šanci něco pořádného ukázat) a má velmi málo zkušeností.

Frederic Vesti

Od roku 2021 je členem juniorského týmu Mercedesu. Tým ho vloni nasadil do dvou prvních pátečních tréninků. Vesti závodil ve F2, kde vloni skončil druhý. Má ale velmi málo zkušeností.

Andrea Kimi Antonelli

Neděláme to, ale pokud bychom si měli vsadit, tak bychom si vsadili na italského mladíka. Ale ne v roce 2025! . Antonelli je členem juniorského týmu Mercedes, ale je mu teprve 17. Letos se bude muset navíc ukázat ve F2 a potvrdit, že je skutečně takovým talentem, o jakém všichni mluví...

Lando Norris

Pravděpodobně by to byla pro Mercedes nejlepší možnost. Norris ale před pár dny prodloužil s McLarenem, což asi nebude náhoda. Přestože jde o možného kandidáta, jeho přestup k Mercedesu je spíše v rovině teorie.