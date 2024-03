Kdo je Oliver Bearman, který v Saúdské Arábii nahradí Carlose Sainze?

Nebývá zvykem, aby Ferrari do svého vozu pro závod F1 posadilo teenagera. Dosud se to ostatně stalo pouze jednou, a to ve Velké ceně Itálie 1961, kdy se do rudého vozu italské stáje posadil 19letý Ricardo Rodriguez.

Oliver Bearman, jehož se startovním číslem 38 zítra čeká debut v F1, je přitom ještě mladší než zmíněný Mexičan, když 19. narozeniny oslaví až za dva měsíce.

Náhradník za Carlose Sainze, kterého z programu GP Saúdské Arábie vyřadily potíže se slepým střevem, patří mezi největší juniorské talenty současnosti.

Formulovým závodům se Bearman věnuje od sezony 2020. Již o rok později se stal rodák z Chelmsfordu italským mistrem v seriálu F4.

Předloni Bearman jakožto nováček zazářil v silně obsazeném šampionátu F3, kde mj. porazil i Romana Staňka a celkově obsadil třetí příčku. Vloni pak debutoval ve formuli 2, kde vyhrál čtyři závody a v konečném zúčtování mu patřila šestá pozice.

Díky předchozím výsledkům neměl člen juniorské akademie Ferrari, jenž se v roce 2023 s týmem Haas zúčastnil dvou volných tréninků v rámci velkých cen, problém získat tzv. superlicenci, nutnou pro start v F1.

Před letošní sezonou F2 byl Bearman pasován na jednoho z hlavních kandidátů na titul. Útok na vítězství v šampionátu však bude mít Brit už hodně těžký, jelikož na úvod sezony v Bahrajnu nebodoval a nyní bude muset kvůli angažmá v F1 vynechat minimálně dvě bodované jízdy v Saúdské Arábii.