Kdo je Laurent Mekies, nástupce Christiana Hornera u Red Bullu?

Ve středu došlo k přelomové změně ve vedení týmu Red Bull Racing. Po více než dvaceti letech skončil ve funkci týmového šéfa Christian Horner, který zároveň zastával roli výkonného ředitele stáje. Pod jeho vedením se stáj z Milton Keynes proměnila z „párty týmu“ na jednu z nejúspěšnějších organizací v historii formule 1. Nyní ho střídá Laurent Mekies – muž, který zná svět F1 z hned několika různých úhlů.

Start kariéry v F1

Laurent Mekies se narodil 28. dubna 1977 ve městě Tours ve Francii. Vystudovaný expert na aerodynamiku začínal ve světě závodů už v 90. letech, konkrétně u Asiatechu ve formuli 3. Jeho cesta do F1 vedla přes tým Arrows, ale skutečnou stopu začal zanechávat v Minardi, kde působil jako závodní inženýr. Spolupracoval například s tehdy mladým Markem Webberem, ale také s Justinem Wilsonem nebo Zsoltem Baumgartnerem.

Po akvizici Minardi skupinou Red Bull v roce 2006 a následném přejmenování na Toro Rosso se Mekies posunul na post hlavního inženýra. Tuto klíčovou pozici zastával téměř deset let a výrazně se podílel na stabilizaci i rozvoji italské stáje.



Foto: Getty Images

Angažmá ve FIA

V roce 2014 změnil směr a přijal nabídku od FIA, kde nejprve působil jako ředitel bezpečnosti a následně i jako zástupce ředitele závodů. Výrazně přispěl k vývoji a prosazení systému halo, který dnes chrání hlavy jezdců ve všech hlavních kategoriích monopostů.

Do týmového prostředí se vrátil v roce 2018, když přestoupil do Ferrari. Jeho kariérní postup byl rychlý – začínal jako šéf traťových operací, poté byl sportovním ředitelem a nakonec zastával funkci zástupce šéfa týmu. Jeho nástup vyvolal nevoli mezi některými rivaly kvůli krátkému období mezi odchodem z FIA a nástupem do Maranella.

Nová výzva v Red Bullu

Začátkem roku 2024 se Mekies stal týmovým šéfem týmu Racing Bulls – dříve známého například jako AlphaTauri či RB, v němž nahradil dlouholetého lídra Franze Tosta. V nové roli se rychle etabloval a ukázal, že dokáže řídit tým i mimo technickou stránku věci.

Nyní má však před sebou úkol ještě náročnější. Red Bull není jen běžný závodní tým – kromě boje o vítězství buduje nový aerodynamický tunel, ve spolupráci s Fordem pracuje na vývoji vlastního motoru a zároveň se musí vypořádat s vnitřními napětím, které v uplynulých měsících vyvolalo řadu otazníků i kolem budoucnosti Maxe Verstappena. Mekies přebírá vedení v citlivé fázi, kdy je potřeba najít rovnováhu mezi výkonnostními ambicemi a vnitřní stabilitou organizace.

Současný šéf Ferrari Frédéric Vasseur na adresu Mekiese před časem poznamenal: „Má velmi dobré pochopení celého byznysu – začínal jako inženýr a působil i ve FIA. Na této pozici potřebujete člověka, který tento sport zná ze všech stran.“

Red Bull v Mekiesovi evidentně takového člověka vidí. Teď už jen zbývá zjistit, zda na veleúspěšného Hornera dokáže navázat.