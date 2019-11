Kdo byla žena na pódiu? Věrná zaměstnankyně Red Bullu, která poslala Verstappena do boxů

Kromě tří jezdců se na stupně vítězů vydává vždy také zástupce týmu. V Brazílii to byla Hannah Schmitz, která pracuje na strategiích Red Bullu. Podle Christiana Hornera bylo správné, že na pódium šla právě ona.

„Hannah je v našem strategickém týmu již mnoho let,“ řekl šéf týmu Christian Horner.

„Zásluhy dnes patří Hannah.Navrha strategii a doporučila stavět,“ pokračuje Horner. Konkrétně myslí zastávku během prvního výjezdu safety caru. Verstappen se tím sice propadl za Hamiltona, ale měl čerstvé pneumatiky.

„Bylo to odvážné, protože jsme věděli, že Mercedes udělá pravý opak. Byla to agresivní volba a fungovalo to.“

Horner popsal 54. kolo jako šachovou hru. „Je odvážné vzdát se pozice na trati. Musíte mít jistotu, že si ji můžete vzít zpět předjetím.“

Pro Red Bull to bylo celkem jasné. Pokud by nezastavil, Mercedes povolá Hamiltona do boxů, a pak bude mít lepší pneumatiky on. Proto se Red Bull v té době záměrně vzdal vedení.

„Minulý rok byla na mateřské dovolené, a pak se vrátila na plný úvazek,“ prozradil Horner a dodal: „Je to pracující matka, každý den dojíždí čtyři hodiny, ale má odhodlání a vášeň pro svou práci.“

Foto: Getty Images / Charles Coates