Kdo bude bojovat o titul? Podle Alonsa si na odpověď ještě počkáme

Fernando Alonso, který i letos bude hájit barvy týmu Alpine, má za to, že ročník 2022 bude skutečně dlouhým bojem o trůn. Pořadí na předních místech se ustálí až po nějaké době.

Předsezonní testování je za námi, diskuze o tom, kdo byl vlastně ve zkušebních jízdách v Bahrajnu a Barceloně nejsilnější, však nemají jednoznačné výsledky.

Co se ambicí Alpine týče, Alonso má za to, že se tým o svém letošním směřování bude rozhodovat až po úvodní grand prix.

„Musíme počkat, jak se vyvinou první závody sezony. Pak uvidíme, co od našeho vozu vlastně potřebujeme. Jsem ale optimista, tým do letošního programu vložil skutečně hodně úsilí.

Máme podporu našeho prezidenta i všech ostatních v Renaultu. Alpine do formule 1 přišlo teprve loni, přičemž už v loňském roce jsme měli v hlavě aktuální regule. Vše směřujeme k tomu, abychom v budoucnosti byli v boji o nejvyšší příčky.

Jestli ta budoucnost znamená rok 2022 nebo 2025, to nemám ponětí. Naší filozofie se ale budeme držet a dělat vše pro to, abychom ambice naplnili,“ řekl Alonso médiím.

Letošní ročník by měl být velmi dlouhý, může čítat až 23 závodů. Všechny týmy se podle Alonsa snažily na změnu pravidel připravit co nejdůkladněji. Může se to projevit v rychlých změnách v rozložení sil.

„Uvidíme, co se stane v prvním závodě. Myslím, že nás čeká dlouhá hra. Rychlost vývoje jednotlivých vozů bude extrémní, navíc máme před sebou 23 závodů. Pamatuji si, že loni jsem v Bahrajnu musel odstoupit a Esteban byl 12. nebo 13. Z prvního závodu jsme si tedy neodvezli ani bod.

Pak přišlo Maďarsko, kde jsme vyhráli a od té doby si sezonu vysloveně užívali,“ dodal Alonso.