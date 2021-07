Kde začne příští sezóna? V Austrálii to nejspíše nebude

V Melbourne se jezdí od roku 1996 a Velká cena Austrálie obvykle zahajovala sezónu – s výjimkou let 2006 a 2010, kdy se první závod jel v Bahrajnu. A také samozřejmě s výjimkou „pandemických“ sezón 2020 a 2021.

V Austrálii platí přísná cestovní a karanténní opatření pro zahraniční cestující, která se nejspíše protáhnou až do listopadu.

Ministr sportu státu Victoria Martin Pakula doufá, že se mu podaří s F1 dohodnout dubnový termín. Austrálie by tak byla nejspíše třetím závodem sezóny.

„O dubnovém termínu jednáme s F1 už nějakou dobu,“ řekl Pakula. „V letošním roce se do tohoto termínu prvního a druhého závodu dostaly jiné závody, a myslím, že F1 má zájem pokračovat v tom, aby tyto závody byly prvním a druhým závodem v roce. O dubnu uvažujeme už nějakou dobu. Není to vytesáno do kamene, budeme v těchto jednáních pokračovat, ale je to něco, na čem se už nějakou dobu pracuje.“

„Máme smlouvu do roku 2025, velmi rádi bychom ji prodloužili. Na světě není mnoho okruhů, které by byly tak malebné a jezdci a týmy tak oblíbené jako Albert Park. Budeme velmi úzce spolupracovat s Formulí 1, abychom zajistili, že Albert Park bude místem konání ještě mnoho let v budoucnosti.“

Pokud sezóna nezačne v Austrálii, je docela reálné, že by prvním závodem mohl být opět Bahrajn, ve kterém by se mohly uskutečnit také předsezónní testy.