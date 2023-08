Kde jsou pneumatiky? Leclerc si za čekání mohl z velké části sám

Charles Leclerc musel v úvodu čekat závodu čekat v boxech na mechaniky, kteří neměli připravené pneumatiky do přechodných podmínek.

Čekající Leclerc a pobíhající mechanici, kteří neměli připravené pneumatiky, vyvolali na sociálních sítích posměch.

Zatímco Pérez, který zajel k mechanikům jako první, měl přezuto za 3 sekundy, Leclerc stál v boxech 13,6 sekundy. Za celou situaci si ale mohl z velké části sám.

Ve velké části prvního kola neproběhla mezi Leclercem a inženýrem žádná komunikace. Poprvé se ozval až Leclerc s tím, že jede do boxů, aby přezul na přechodné. Inženýr to zřejmě nepochopil tak, že Leclerc jede do boxů už v prvním kole, protože jeho první reakce byla, že se očekává, že bude pršet i nadále. Leclerc proto zopakoval, že jede do boxů.

Leclerc ale mechanikům nedal příliš mnoho času. Pokud není rádio na F1 TV zpožděné, tak informaci o boxech sdělil týmu v rádiu jen 14 sekund předtím, než u mechaniků zastavil. Kvůli loňskému druhému místu má navíc Ferrari boxy hned za Red Bullem na začátku boxové uličky.

Na druhou stranu mohl tým očekávat, že jezdci do boxů přijedou, jako to evidentně udělal Red Bull. Pérez ale dal svým mechanikům trochu více času. Poprvé se úvaha o boxech objevila v rádiu 25 sekund předtím, že Pérez u mechaniků zastavil.

Ferrari s deštěm počítalo. Leclerc byl svým inženýrem pár sekund před startem informován, že se očekává silnější déšť ve 14. zatáčce prvního kola.

Pérez čekal také

Abychom ale Red Bull nepřechválili. Když ke konci závodu začalo pršet znovu, byl to zase Pérez, kdo čekal na přechodné pneumatiky. Mechanici je neměli připravené a Pérezova zastávka tak trvala 11 sekund

„K zastávce v boxech jsem zavelel v poslední zatáčce, takže to bylo velmi pozdě,“ řekl Leclerc, kterého cituje RacingNews365.

„Při pohledu na situaci v poslední zatáčce jsem si byl jistý, že i když jsme zastávkou v boxech ztratili pět nebo šest sekund, během jednoho kola je snadno získáme zpět.“

„Čekal jsem, že nějaký čas ztratíme, ale myslím, že jsme to jako tým mohli lépe optimalizovat, aby kluci byli v takových situacích připraveni o něco dříve. Ale jinak to byla v takových podmínkách správná volba, ale bylo to velmi ošemetné, protože pořád přecházíte z mokra na sucho, ze sucha na mokro, ale pro všechny to bylo stejné.“