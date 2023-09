Kde jsou ještě volné sedačky pro rok 2024?

Zatím to vypadá, že se startovní rošt pro příští rok příliš nezmění. Určitě ne mezi nejlepšími týmy.

Po letní přestávce došlo ke dvěma oznámením – Haas a Mercedes potvrdili své jezdecké sestavy s tím, že zůstávají současní jezdci. V případě Mercedesu to nebylo žádné překvapení. Hamilton i Russell zůstávají další dva roky. Podle britského The Sun si Hamilton v průběhu dvou let vydělá 100 milionů liber.

U Haasu existovala možnost změny a to zejména u Magnussena. Nakonec ale i tam zůstanou v příštím roce oba jezdci.

Které sedačky jsou nepotvrzené?

U AlphaTauri mohou být až dvě volná místa, ale očekává se, že Cunoda zůstane. Kdo vedle něj? Situace se trochu zamotala zraněním Ricciarda. Zůstat by mohl on, ale také Liam Lawson nebo někdo třetí? Helmut Marko dokáže překvapit.

Zajímavá je situace u Alfy Romeo (příští rok už opět jen Sauber). Valtteri Bottas má smlouvu do příštího roku a zřejmě si už plánuje, že zůstane také i dál v letech, kdy se z týmu bude stávat Audi. Na to bychom si však nevsadili... Ale to je ještě daleko. Kdo vedle něj v roce 2024? Mohl by zůstat Čou, ale podle všeho to rozhodně nemá jisté, podle některých spekulací dokonce skončí. Nahradit by ho mohli Theo Pourchaire, Felipe Drugovich nebo Mick Schumacher. Prvně jmenovaný patří přímo Sauberu, druhý Astonu Martin a třetí Mercedesu.

V případě Williamsu naštěstí zůstává Alex Albon. Naštěstí pro samotný tým, protože letos Albon podává opravdu dobré výsledky a získává body pro tým. Logan Sargeant by mohl zůstat, má maximální podporu týmu, ale musí se zlepšit. Pokud by získal body, určitě by si k prodloužení smlouvy výrazně pomohl. Je ale možné, že ho tým nahradí jiným jezdcem. Ve hře jsou podobná jména jako výše – Mick Schumacher, Felipe Drugovich nebo dokonce Daniel Ricciardo.

Spekulovalo se také o možnosti příchodu Alexe Paloua, který dal v IndyCar košem McLarenu, kvůli čemuž ho nejspíše čeká soud. Palou ale zřejmě zůstane tam, kde je... pokud by ale přece jen přišel do F1, mohl by jezdit za AlphaTauri nebo právě Williams.