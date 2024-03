Kde je Max? Aha, už v cíli. Vítězové a poražení po GP Bahrajnu 2024

Pokračování 2 / 13

Max Verstappen

Max Verstappen získal v Bahrajnu Grand Slam... vyhrál kvalifikaci, zajel nejrychlejší kolo závodu, vedl v každém kole a vyhrál závod. To vše navíc s velkým náskokem v cíli.

Verstappen měl i trochu štěstíčka. V kvalifikaci byl nejrychlejší Leclerc, ale v prostřední části, která nerozhoduje o konečném umístění prvních deseti jezdců. V závodě pak měli Russell i Leclerc technické problémy a Pérez startoval z nižších pozic. Ale je zřejmé, že by i tak vyhrál. Jen náskok by byl možná menší.

Uvidíme, jak si povede v dalších závodech, ale je zřejmé, že právě vykročil za dalším titulem. Do karet mu bude nahrávat i situaci za jeho zády. Zatím to vypadá, že to bude podobná, ne-li větší mela jako vloni – a tak se mu budou soupeři ve zpětných zrcátkách střídat a vzájemně se obírat o body.



Foto: Getty Images / Mark Thompson