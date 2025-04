Kde bude v budoucnu jezdit Max Verstappen? Ralf Schumacher přihodil novou možnost

Krizové schůzky, diskuse manažera Maxe Verstappena s Helmutem Markem, špatná forma, pokažené zastávky. Svět formule 1 dostal řadu důvodů, proč opět rozvířit diskuse o budoucnosti Maxe Verstappena. Čtyřnásobný mistr světa má smlouvu do roku 2028, ale ta se dá zrušit. Pochopitelně se už spekuluje o doložkách, které by to Verstappenovi ulehčily.

Velkou neznámou je samozřejmě příští rok. Red Bull si bude vyrábět motory sám, s čímž nemá zkušenosti. Ty nemá ani Ford, který sice byl v minulosti dodavatelem motorů, ale to dnes už moc neznamená, jak ukázala v prvních letech po svém návratu Honda.

Obecně se očekává, že dobře na tom bude Mercedes, ale ve F1 vždy platí, že jen šachovnicová vlajka poví pravdu.

Helmut Marko v nedávném rozhovoru pro kleinezeitung.at uvedl, že „u spalovacího motoru nebude velký rozdíl. Jsme na správné cestě, částečně díky pomoci Fordu, a věříme, že budeme mít maximálně o pět KW (6-7 koní) méně (než Mercedes).“

Problém je, že skoro polovina výkonu bude v příštím roce „elektrická“, což si uvědomuje i Marko. „Velkým kritériem je baterie. Jak se chladí? Jak rychle se nabíjí? Jak rychle dostáváte energii do auta? Všechno je to o softwaru a může se stát, že někdo je v této oblasti hodně napřed. Ale máme dobré lidi, mnohé z Mercedesu, a potřebné vybavení jsme koupili tady v Grazu od AVL. Ale nikdo pořádně neví, kde v tuto chvíli jsme.“

Nejde ale jen o motory. V příštím roce přijdou také nové vozy, nové pneumatiky a nové palivo. Je reálné, že motor může hrát nejdůležitější roli, ale ne jedinou. Kdo bude mít nejlepší karty? Nevíme. Jakýkoliv přestup by tak byl pro Verstappena velkým rizikem. Dává smysl zůstat a počkat do příštího roku. Ve F1 ale někdy hrají roli i emoce, frustrace a touha po nové výzvě.

Dříve se spekulovalo o Mercedesu. Tam je dnes George Russell, kterému sice letos končí smlouva, ale jezdí dobře a je otázkou času, kdy dojde k prodloužení kontraktu. Antonelliho pak Toto Wolff považuje za vycházející hvězdu a částečně za kompenzaci jizev z minulosti, kdy si nechal Verstappena proklouznout mezi prsty.

Poté byl Verstappen spojován s Astonem Martin, ve kterém působí Adrian Newey a tým hodně investuje. Letos se mu sice nedaří, ale soustředí se na příští rok a vše se může rychle změnit. Klíčová bude forma Hondy, ke které tým přechází. Pokud by Aston zůstal u Mercedesu, měl by možná lepší karty. Honda je na tom sice v současné době dobře, ale do rozjetého vlaku vývoje pohonné jednotky pro rok 2026 naskočila mírně později.

Verstappen byl dokonce spojován i s McLarenem. Konkrétní jednání sice neproběhla, ale Zak Brown se o Verstappena zajímal.

A co Alpine?

Ralf Schumacher dal na stůl ještě jednu možnost – Alpine.

„Pro Verstappena se najde místo všude,“ řekl Ralf Schumacher v podcastu F1 Backstage Boxengasse německé stanice Sky Sports. „Letos opět ukázal, jaký rozdíl dokáže jako jezdec udělat.“

„Myslím, že u Mercedesu budou chtít uvolnit místo, ale i McLaren o tom bude přemýšlet. Zak Brown má podle mě o Maxe zájem, stejně jako všichni ostatní.“

„Tým, na který stále zapomínáme, ale hraje v celé věci roli... Alpine. Flavio Briatore vzal pro svůj tým na příští rok motory Mercedes a mezitím se podívejte na Pierra Gaslyho.“

Gasly se v Bahrajnu dostal do Q3 a po penalizaci Antonelliho startoval ze druhé řady.

„To auto nemůže být tak špatné. A přidejte k tomu 30 koní navíc od motoru Mercedes. Ani tento tým nechci podceňovat. Takže v mých očích jsou čtyři týmy, které by mohly být pro Verstappena zajímavé,“ dodal Ralf Schumacher.