Každý tým má hodnotu nejméně 1 miliardy liber, říká Brown. Navrhuje nové destinace

F1 letos čeká 24 závodů ve 21 zemích světa. Zisk šampionátu roste, návštěvnost okruhů je dobrá a totéž platí pro sledovanost. F1 expanduje. Hodně tomu pomohl i seriál Drive to Survive.

Otázkou samozřejmě je, jak čísla ovlivní pokračující dominance Maxe Verstappena.

Šéf McLarenu Zak Brown se domnívá, že všechny týmy F1 mají nyní hodnotu „výrazně vyšší“, než je 1 miliarda liber.

V loňském roce vložilo konsorcium investorů vedené hollywoodským hercem Ryanem Reynoldsem do týmu Alpine 200 milionů dolarů. Ocenili tak tým na 900 milionů dolarů. Aston Martin prodal menšinový podíl soukromé investiční společnosti Arctos Partners, což tým údajně ocenilo na 1 miliardu dolarů.

„Polovina startovního pole je zisková,“ řekl Brown pro Bloomberg. „Před pěti lety to tak nebylo.“

„To, co chce Liberty udělat, je ochránit hodnotu deseti týmů, které existují. Před příchodem Liberty jsme měli týmy, které končily. Nyní stojí ve frontě týmy, které chtějí do sportu vstoupit.“

Do F1 chce vstoupit tým Andretti Cadillac, ale Liberty mu to neumožnila. Podle ní by F1 nepřinesl nic nového.

Nové destinace

Brown věří, že existuje prostor pro ještě zvýšení hodnoty F1 a to expanzí na nová místa. Kalendář má už dnes 24 závodů a asi nelze očekávat, že by bylo možné tento počet nějak výrazně navýšit. Brown je ale dlouhodobě fanouškem rotace závodů. Pro F1 by to nebyla úplně novinka. V letech 2008 až 2014 se střídaly Hockenheimring a Nürburgring v pořádání Velké ceny Německa.

Brown si myslí, že by měla F1 expandovat více do Asie. „Závody v Asii, Indii, Jižní Africe. To by nám skutečně poskytlo globální záběr.“