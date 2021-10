Každý gram se počítá. Aston Martin řeší barvu pro příští rok. Jde o hmotnost i televizní záběry

Ředitel týmu Otmar Szafnauer na začátku letošního roku prohlásil, že typ zelené barvy použitý na voze bude přehodnocen.

„Myslím, že na slunci a při reálném pohledu je to úžasná barva,“ řekl. „Domnívám se však, že bychom se měli zaměřit na to, aby v televizi vynikla o něco více. Nevím, jestli to dokážeme, ale je to jedna z věcí, kterou se snažíme udělat, abychom se ujistili, že se v televizi odlišíme od některých jiných tmavších vozů.“

Od té doby uplynula už spousta času, ale věci se začaly pořádně hýbat teprve nyní. Aston Martin barvu svých vozů řeší, ale týká se to až příštího roku. Nejde jen o to, jak budou vypadat monoposty v televizi.

„Právě jsme se tím začali zabývat,“ vysvětlil Szafnauer, kterého cituje Motorsport.com.

„Měli jsme schůzku vyššího vedení týmu a začali jsme se bavit o laku na příští rok a o tom, jak velkou část vozu budeme příští rok lakovat a jakou barvou.“

„Ale velkým faktorem je také hmotnost. Musíme ubrat co nejvíce hmotnosti. Řešíme to.“

Aston Martin není sám, koho čeká boj o to, aby se jeho vůz přiblížil minimálnímu hmotnostnímu limitu pro rok 2022.

Poslední aktualizace pravidel F1 pro rok 2022 (zveřejněná tento týden) zvýšila minimální hmotnost o další 2 kg na 792 kg, ale týmy si stále myslí, že bude těžké se do této hranice dostat.

Vývoj minimální hmotnosti (v kg)

Barva a hmotnost

Také barva má nějakou hmotnost, která nemusí být vůbec zanedbatelná. Nejde přitom jen o vozy posledních let. Už v roce 1934 Mercedes nesplňoval maximální hmotnostní limit. Šéf Mercedesu a rodák z Nového Jičína Alfred Neubauer nechal sundat z vozu bílou barvu – zrodily se tak stříbrné šípy.

Obecně platí, že matná barva je lehčí. Technický expert Gary Anderson před dvěma lety odhadoval, že Ferrari mohlo změnou barvy na matnou ušetřit až 3 kilogramy. Zdá se vám to hodně? Anderson zavzpomínal na své působení u Jordanu. Žlutá barva na voze tehdy měla 7 kg.