Každý den na to myslím, říká Toto Wolff o Abú Dhabí 2021

Lewis Hamilton přišel vloni v posledním kole o titul mistra světa a to poté, co ho předjel Max Verstappen na čerstvějších pneumatikách. Závěr závodu ovlivnila nehoda Nicholase Latifiho a kontroverzní rozhodnutí bývalého ředitele závodu Michaela Masiho.

Na otázku webu Motorsport.com, zda stále přemýšlí o tom, co se stalo v Abú Dhabí, Wolff odpověděl: „Myslím na to každý den. Ale jsem smířený s tím, že Max vyhrál šampionát, protože je to zasloužený šampion.“

„Mám hodnoty týkající se férovosti, a zejména sportovní férovosti. To mi poskytuje základní lásku ke sportu. A ta dostala toho dne na frak.“

Michael Masi od Abú Dhabí reagoval veřejně snad jen dvakrát. Jednou, když odcházel z FIA, podruhé, když mluvil o tlaku veřejnosti po loňském závodě.

O samotném závodě nemluvil a podle všeho ani nikdy nepromluví. Podle Motorsport.com vyšlo najevo, že Masi podepsal dohodu o mlčenlivosti. FIA se pokusila udělat za událostmi tlustou čáru.

Odchod Masiho a další změny však vytoužený klid nepřinesly. Stále se řeší konzistence rozhodnutí sportovních komisařů. Wolff to však vidí jinak.

„Způsob, jakým Muhammad bin Sulajim najímá a přijímá nové zaměstnance, pro mě ukazuje jiný směr,“ řekl Wolff. „Myslím, že hlavním cílem je transparentnost a vytvoření dobrého řídícího orgánu, a to se podle mého názoru děje.“

„Na cestě se určitě objeví nějaké překážky, protože Muhammadova organizace si musí sednout o a každý si musí najít svou roli. Ale jsem spokojený s tím, jak se to vyvíjí.“

„Mají otevřenou mysl. Nejsou názorově vyhranění. Podle mě jsou transparentní, čestní a mají integritu.“