Každý chvilku tahá pilku. Vítězové a poražení po Grand Prix Velké Británie 2023

Další vítězství Maxe Verstappena a velký úspěch McLarenu. Neviditelný Aston Martin a špatný závod pro Ferrari.

Vítězové Na stupně vítězů se v Silverstonu dostali Max Verstappen, Lando Norris a Lewis Hamilton. Nejrychlejší zastávku měl McLaren, který Landa Norrise přezul za 2,23 sekundy. Vítězové Sezóna

Max Verstappen

McLaren a Lando Norris

Lewis Hamilton

Williams

Sezóna Když si odmyslíme Maxe Verstappena, tak je to docela zajímavá sezóna, ve které nikdy nevíme, kdo bude tím nejlepším ze zbytku světa. Navíc nám chuť zlpepšují jalapeños papričky z Mexika. Pérezovi se v poslední době příliš nedaří zejména v kvalifikacích, kde podová... ale k tomu až později. Kdo byl zatím v jednotlivých závodech nejlepším ze zbytku světa za Verstappen či oběma jezdci Red Bullu? Bahrajn: Alonso (Aston Martin)

Saúdská Arábie: Alonso (Aston Martin)

Austrálie: Hamilton (Mercedes)

Ázerbájdžán: Leclerc (Ferrari)

Miami: Alonso (Aston Martin)

Monako: Alonso (Aston Martin)

Španělsko: Hamilton (Mercedes)

Kanada: Alonso (Aston Martin)

Rakousko: Leclerc (Ferrari)

Británie: Norris (McLaren) Zatím to vypadá na zajímavý souboj o druhé místo mezi týmy. Ve hře byli před Silverstone Mercedes, Aston Martin a Ferrari. McLaren už na ně ztrácí hodně bodů, ale možná by se mohl zapojit do boje o druhé, třetí místo v jednotlivých závodech. Uvidíme...

Max Verstappen Max Verstappen opět vyhrál kvalifikaci i závod. Do vedení sice v prvních kolech po horším startu pustil Landa Norrise, ale bylo zřejmé, že Norris první pozici asi neudrží. Verstappena nerozházelo ani to, že měl za sebou dva jezdce jednoho týmu, což z hlediska strategie není nikdy ideální. Verstappen letos těží ze smrtící kombinace. Dominuje, vyhrává, získává i extra body a za jeho zády se jezdci perou o zbývající pódiová místa. Náskok tak navýšil na 99 bodů. Pokud by Pérez zbývající závody vyhrál a zajel i nejrychlejší kolo a Verstappen byl vždy druhý, získal by i tak titul – pokud odmyslíme sprinty.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse

McLaren a Lando Norris Je 14. červen a na Youtube kanálu Unibetu se objevuje analýza Miky Häkkinena. V ní mimo jiné říká, že nás McLaren v dalších dvou měsících překvapí svým zlepšením a že by mohl dokonce vyzvat Red Bull. Vypadalo to trochu zvláštně, protože McLaren v prvních osmi závodech bodoval jen třikrát, byl na šestém místě a nejlepším místem byla šestá pozice v chaotickém závodě v Melbourne. Jinak ale jezdci McLarenu končili spíše mimo body nebo na konci bodované desítky. Ale přišel upgrade, který měl McLaren dostat tam, kde chtěl být na začátku sezóny. V Rakousku dojel Norris pátý, po penalizaci Sainze získal čtvrté místo. V Silverstonu pak McLaren doslova řádil.... druhé a třetí místo v kvalifikaci a možná by to tak bylo i v cíli, kdyby nevyjel safety car. Norris za sebou navíc po zastávkách v boxech dokázal udržet Hamiltona, který jel na měkkých pneumatikách, zatímco Norris měl tvrdé. Po pátku Pirelli uvádělo, že mezi směsmi je rozdíl 1,8 sekundy! Pilku tahal v Británii McLaren. Bude tomu tak ale i nadále? Uvidíme... Silverstone zesílil přednosti McLarenu – rychlý okruh, chladnější podmínky apod. a skryl slabiny – zejména rychlost v pomalých zatáčkách. Hořkosladkou příchuť měl závod pro Piastriho. S méně vylepšeným vozem podal skvělý výkon a čtvrté místo je skvělé, ale mohlo to být pódium. Níže najdete srovnání časů Verstappena a Norrise. Pokud odmyslíme páté kolo, kdy došlo k předjetí, pak časy Verstappena a Norrise byly v prvních deseti kolech v průměru identické. Od 11. do 20. kola byl Verstappen v průměru o 0,33 sekundy rychlejší, poté do zastávky v boxech zrychlil a byl v průměru o 0,42 s na kolo rychlejší. Kolo Norris Verstappen Rozdíl 1 1:36.551 1:37.167 -0,616 2 1:33.046 1:33.433 -0,387 3 1:33.180 1:32.730 0,450 4 1:32.772 1:32.780 -0,008 5 1:33.914 1:32.582 1,332 6 1:33.112 1:33.027 0,085 7 1:33.190 1:33.100 0,090 8 1:33.101 1:32.884 0,217 9 1:32.612 1:32.822 -0,210 10 1:32.977 1:32.594 0,383 11 1:32.978 1:32.597 0,381 12 1:33.116 1:32.687 0,429 13 1:32.986 1:32.678 0,308 14 1:33.670 1:33.046 0,624 15 1:33.221 1:32.990 0,231 16 1:32.903 1:32.808 0,095 17 1:32.985 1:32.603 0,382 18 1:32.731 1:32.507 0,224 19 1:32.500 1:32.338 0,162 20 1:32.770 1:32.295 0,475 21 1:32.604 1:32.494 0,110 22 1:32.637 1:32.184 0,453 23 1:32.619 1:32.272 0,347 24 1:32.721 1:32.350 0,371 25 1:32.949 1:32.295 0,654 26 1:32.758 1:32.276 0,482 27 1:32.734 1:32.138 0,596 28 1:32.714 1:32.215 0,499 29 1:32.806 1:32.251 0,555 30 1:32.609 1:32.363 0,246 31 1:32.808 1:32.388 0,420 32 1:32.571 1:32.210 0,361

Lewis Hamilton Hamiltonovi se v Silverstonu daří. Konec konců na okruhu získal osm vítězství a celkově 14 pódií. Jezdec Mercedesu měl štěstí na výjezd safety caru, ale ani tak mu nelze upřít dobrý výkon v závodě. Na startu se propadl, ale poté se dokázal posunout nahoru. Pokud by safety car nevyjel (nebo v jinou dobu), tak by se žádný z jezdců Mercedesu na stupně vítězů nedostal. Mezi vítěze tak Mercedes neřadíme. Na druhou stranu tým využil zaváhání Astonu a upevnil druhé místo v PK.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse

Williams Williamsu patřil pátek. V sobotu v kvalifikaci to už bylo horší, ale i tak byla Albonova osmá pozice na startu solidní pro zisk dalších bodů. A povedlo se. Albon osmé místo udržel a získal pro tým velmi cenné čtyři body. Třešinkou na dortu bylo předjetí Sainze. Williams se díky tomu posunul před Haas. Má sice stejný počet bodů, ale rozhodující je Albonovo sedmé místo z Kanady. Bohužel... Albon zatím sbírá body sám. Sargeant je jedním ze dvou jezdců, kteří letos ještě nebodovali. Albon ho navíc porazil ve všech kvalifikacích. Ale možná se blýská na lepší časy. V Silverstonu si nevedl vůbec špatně a do cíle dojel na 11. místě. Také Sargeant si pochvaluje, že začíná „auto řídit tak, jak potřebuje“. Albon se u Williamsu našel – trochu to připomíná Gaslyho restart u AlphaTauri po odchodu z Red Bullu. Zasloužil by si Albon více? Určitě, ale otázkou je kde... V Silverstonu porazil oba jezdce Ferrari. Před víkendem se objevila spekulace, že by mohl být ve hře o sedačku v Maranellu, pokud by Sainz na konci příštího roku skončil, nebo byl odejit.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse

Poražení Závod nedokončili tři jezdci – Ocon kvůli problémům s hydraulikou, Magnussen kvůli problémům s pohonnou jednotkou a Gasly po kolizi se Strollem. Poražení Sergio Pérez

Aston Martin

Ferrari

Alpine

Sergio Pérez Helmut Marko má velký talent, pokud jde o podporu a dodání sebevědomí. Pokud by nebyl poradcem Red Bullu, mohl by se živit jako motivační řečník. Pozor... je to ironie. Po kvalifikaci řekl, že Péreze nemá kdo nahradit, ale aspoň jezdí dobře v závodě – na rozdíl od De Vriese. Po závodě byl v podstatě spokojený, protože Pérez dojel před Alonsem, se kterým bojuje o druhé místo v šampionátu. Red Bull Péreze nepotřebuje. Verstappen vyhrává, i když tam Pérez není, aby mu kryl záda a jak řekl sám Verstappen – Pohár konstruktérů vyhraje i sám. Už dnes má více bodů než druhý Mercedes a ze Silverstonu si odváží více bodů než druhý tým v Poháru konstruktérů. Problémem Péreze jsou kvalifikace. Od Miami se pětkrát v řadě nedostal do první desítky. Celkově ho z deseti kvalifikací v polovině případů porazil i Alex Albon ve Williamsu. V závodech se pak Pérez dokáže dostat nahoru, ale možná ne tolik, jak by se na mistrovský vůz slušelo: Monako: 20 ⇒ 16

Španělsko: 11 ⇒ 4

Kanada: 12 ⇒ 6

Rakousko: 15 ⇒ 3

Velká Británie: 15 ⇒ 6

Aston Martin V Rakousku byl Aston Martin neviditelný, ale odvezl si 21 bodů (i díky sprintu). V Silverstonu to byl ale letošní nejhorší výsledek – tým získal jen šest bodů. Vadnou snad zelené monoposty jako suchá rostlinka, nebo se v dalších závodech vrátí do boje o pódia? Maďarsko by mohlo Astonu sedět. Bude to důležitá zkouška, která ukáže, zda můžeme s astony ještě počítat. Situace se ale letos mění tak dynamicky, že odepsat nelze asi nikdy a nikoho. Zatímco Alonso byl neviditelný, Stroll byl vidět až až... zejména „díky“ soubojům s Gaslym. Zatímco předjíždění na hraně trati mu prošlo, kontakt s Gaslyho kolem už ne. Penalizace ho příliš mrzet nemusela, protože na bodech by stejně nedojel, dva trestné body ale už mohou být problém. Stroll jich má už 7 z 12.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Ferrari Vloni v Silverstonu Sainz vyhrál, letos si jezdci Ferrari odvážejí jen tři body. Tým byl konzervativní a ze střední směsi přezul na tvrdou. Zatímco u McLarenu tento postup nakonec žádné škody nezanechal, Ferrari se příliš nevyplatil. Celkově ale ani tempo nebylo v Británii dobré.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse