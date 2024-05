Každý by chtěl mít Carlose v týmu, říká ředitel Sauberu

Ředitel Sauberu Alessandro Alunni Bravi nastínil, že jejich favoritem je Carlos Sainz. Ten by si ale výrazně pohoršil. Letos vyhrál závod, bojuje o pódia. Sauber letos nezískal zatím ještě ani bod. Od roku 2026 se ale z týmu stane tovární Audi.

„Všichni vědí, že na trhu je k dispozici špičkový jezdec, kterým je Carlos Sainz,“ řekl Alunni Bravi pro Motorsport.com.

„Myslím, že každý, by chtěl mít Carlose v týmu. Je to jeden z nejlepších jezdců. Ukazuje se jako nesmírně vyspělý, dobrý jezdec pro vývoj vozu, ale zároveň velmi konzistentní, velmi silný jak v kvalifikaci, tak v závodě. Myslím, že Ferrari má jednu z nejlepších jezdeckých dvojic.“

„Mluvíme se Sainzem i dalšími jezdci. Také s našimi současnými jezdci. Nemáme kam spěchat, protože teď jsme si zajistili jedno ze dvou míst. Nyní můžeme mít více času. Rozhodnutí není jednoduché. Samozřejmě máme dva dobré jezdce, kteří jsou s námi už tři roky a kteří podávají dobré výkony.“

„Je tu Carlos, jsou tu další jezdci a my to musíme pochopit, protože děláme rozhodnutí, které nemá dopad jen na rok 2025, ale také na budoucnost továrního týmu Audi. Proto bych řekl, že je důležitá délka smlouvy, jaká by mohla být kombinace... složení jezdců. Nejde jen o rozhodnutí jednoho jezdce. Na stole jsou všechny možnosti, počínaje našimi současnými dvěma jezdci a nalezením toho, který by mohl zapadnout do celkového projektu.“