Každou druhou neděli chodíme do kostela, říká Horner o závěru sezóny

Ze šesti zbývajících závodů je polovina pro týmy a jezdce velkou neznámou. Kromě dvou nových okruhů (Katar, Saúdská Arábie) tam můžeme zařadit také Abú Dhabí. Na okruhu došlo ke změnám.

„Každou druhou neděli chodíme do kostela a čekáme, co se stane,“ řekl Horner, kterého cituje RacingNews365.com.

„Uděláme si simulaci, uděláme si domácí úkoly a odvedeme tu nejlepší práci, jakou můžeme. Uděláte si co největší průzkum míst konání a z toho vycházíte. Myslím, že to musíme brát závod po závodu.“

„Na tratích, na kterých je Mercedes neuvěřitelně silný, jsme získali maximum bodů, což je trochu pozitivní.“

V letošním roce jsme viděli šest různých vítězů, což je nejvíce od roku 2012. Podle Hornera ještě mohou přijít další překvapení.

„Myslím, že to byla jedna z nejlepších věcí sezóny, ta pestrost vítězů, kterou jsme měli. Zdá se, že by byla škoda to pro příští rok měnit!“

„Pravděpodobně se opět objeví nějaké náhodné vlivy, penalizace za motory mohou hrát roli a budou hrát roli i v dalších závodech a počasí může být také klíčovým faktorem. Bude fascinující sledovat, jak se to všechno v příštích dvou měsících vyvrbí.“