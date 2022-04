Katastrofální víkend Astonu Martin. Horší už to být nemůže, utěšuje se Vettel

Vettel úvodní dva víkendy vynechal kvůli covidu. V závodě boural. „Samozřejmě jsem se snažil dostat z auta to nejlepší, co jsem mohl, a když se ohlédnu zpět, možná jsem tlačil až příliš,“ řekl Vettel. „Jakmile jsem ztratil kontrolu, nebyla šance s tím něco dělat.“

„Bylo to náročnější, že jsme nejezdili (v trénincích, pozn. redakce), samozřejmě částečně proto, že jsme ztratili čas s autem, a pak kvůli sobotním ranním incidentům, takže to nepomohlo, ale jsem si jistý, že se to zlepší. Horší už to být nemůže.“

Víkend Astonu Martin FP1: Vettel odstavil vůz a trénink nedokončil. Do druhého nenastoupil.

FP1: Za návrat do boxů na skútru v době pod pět minut po skončení tréninku dostal Vettel pokutu 5000 euro.

FP3: Vettel boural

FP3: Stroll boural

Kvalifikace: Vettel dostal pokutu 600 euro za překročení rychlosti v boxech

Kvalifikace: Stroll boural s Latifim, dostal penalizaci 3 míst

Závod: Stroll dostal penalizaci 5 sekund za kličkování na trati

Závod: Vettel boural

„Na body jsme dnes neměli, i když jsme v závěru dokázali chvíli hájit pozici v první desítce,“ řekl Lance Stroll.

„Myslím, že jsme měli správnou strategii, když jsme většinu závodu jeli na tvrdých pneumatikách, ale projdeme si data a uvidíme, co se ještě můžeme naučit. Pětisekundová penalizace byla frustrující, i když nezměnila naše konečné umístění v závodě. Po virtuálním safety caru jsem dojel Valtteriho a polepšil si o jedno místo, takže pro mě bylo frustrující dostat penalizaci za kličkování.“

„Chtěl bych také ještě jednou poděkovat týmu. Všichni odvedli obrovský kus práce, aby tento víkend opravili vozy. Budeme mít hlavy nahoře a sáhneme si na dno, abychom se pokusili z vozu vytěžit více v nadcházejících závodech.“