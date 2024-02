Kandidáti na sedačku vedle Verstappena? Podle Marka Pérez a jezdci RB a nikoliv Sainz a Albon

Letos se jezdecké sestavy nezměnily. V příštím roce se změní minimálně u Ferrari. Ale určitě nepůjde o jedinou změnu. Smlouva končí většině jezdců a to včetně Sergia Péreze.

Red Bull vloni služby Péreze v podstatě nepotřeboval. Verstappen vyhrál většinu závodů, získal více bodů než Mercedes. To se ale může rychle změnit, pokud bude konkurence blíže. A Red Bull musí navíc myslet už i na rok 2026. Kdo bude jezdit vedle Verstappena v roce 2025?

„Checo musí podávat konzistentní výkony,“ řekl Helmut Marko pro Kleine Zeitung. „Je jasné, že nemůže vždy jezdit na úrovni Verstappena. Pokud skončí druhý v mistrovství světa a vyhraje jeden nebo dva závody, bude určitě jednou z možností pro rok 2025.“

Podle Marka je sedačka vedle Verstappena „na jednu stranu velmi žádaná,“ ale současně je to také „vystřelovací sedačka, protože žádný týmový kolega se Maxovi nevyrovná a může ho to rychle demoralizovat.“

Kromě Péreze jsou podle Marka ve hře oba současní jezdci týmu RB – Daniel Ricciardo a Júki Cunoda. „Pro oba to není jen o setrvání ve formuli 1, ale také o možnosti přestoupit do týmu Red Bull Racing. To platí pro toho, kdo bude v sezóně v rámci týmu dominantním.“

Některá další jména Marko odmítl. „Albon pro nás není téma, má smlouvu do roku 2025 a Sainz se chce pravděpodobně rozhodnout dříve než my.“