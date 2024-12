Kandidáti na sedačku u Red Bullu Cunoda a Lawson na závěr sezony body nezískali

Stáj RB vstupovala do závěrečného Velké ceny Abú Zabí s vědomím, že stále může velmi reálně pomýšlet na zisk šesté příčky v Poháru konstruktérů.

K tomu však italský tým potřeboval vybojovat minimálně 13 bodů a zároveň doufat v neúspěch stájí Alpine a Haas. Žádná z těchto variant však nenastala, takže se RB musí spokojit s až osmým místem v hodnocení týmů.

Organizace z Faenzy v Abú Zabí nakonec nezískala ani bod, když oba jejich jezdci čelili problémům.

Šance na dobrý výsledek Júkiho Cunody vzaly za své poměrně brzy poté, co japonskému pilotovi vůbec nevyšel start a propadl se z 11. místa na roštu až k chvostu startovhího pole.

Cunoda sice následně zahájil solidní stíhací jízdu, ale na lepší než dvanáctou příčku to nestačilo.

„Bohužel jsem málem odstoupil už na startu. Nevím přesně, co se stalo, ale měl jsem pocit, jako by se mi zasekla spojka, stejně jako později, když jsem přijel do boxů kvůli zastávce,“ popsal Japonec, který je podobně jako jeho týmový kolega Lawson jedním z kandidátů na zisk sedačky v Red Bullu v případě, že se rakouský tým rozloučí se Sergiem Pérezem.

„Poté jsem se snažil ze všech sil a podařilo se mi získat zpět nějaké pozice, ale bohužel to nestačilo na to, abych se dostal na body. Když se ohlédnu za letošním rokem, tak jsme jako tým dali do toho opravdu všechno a jsem spokojený s tím, co jsem v průběhu sezony dokázal. Je ale škoda, že poslední závod sezony končíme bez lepšího výsledku, který by byl pro všechny v týmu pěkným poděkováním,“ dodal Cunoda.

Opačný příběh než Cunoda v Abú Zabí prožil Liam Lawson.

Novozélanďan měl skvělý start, když se ihned posunul do první desítky, ale pak jej potkalo hned několik nepříjemností. Nejprve se musel vrátit do boxů kvůli špatně dotažené pneumatice (za což byl navíc penalizován) a nakonec musel odstoupit ze závodu kvůli problémům s brzdami.

„Je škoda, že jsme sezonu zakončili takhle, protože jinak nám úvod závodu vyšel opravdu dobře. Byl to pravděpodobně jeden z nejlepších závodů, které jsem odjel, a i když jsem měl potom velkou ztrátu, naše tempo bylo opravdu dobré. Bohužel nás ale ze hry vyřadil problém v boxech, jinak jsme mohli bojovat o body,“ nechal se slyšet Lawson.