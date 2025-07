Kandidát na šéfa FIA Mayer zveřejnil základní body svého programu. Roli prezidenta chce oslabit

Tim Mayer, bývalý sportovní komisař, který až do konce loňské sezony pravidelně působil o při závodech formule 1, oficiálně oznámil svou kandidaturu na prezidenta FIA během víkendu GP Británie v Silverstone.

Američan bude ve volbách, které se uskuteční ještě letos, vyzyvatelem současného prezidenta Muhammada bin Sulajima, jemuž končí aktuální funkční období. V tuto chvíli je Mayer jediným potvrzeným protikandidátem poté, co se rallyeový jezdec Carlos Sainz starší rozhodl z voleb stáhnout.

Mayer nyní prostřednictvím oficiálního webu své kandidatury FIAforward.com zveřejnil základní body svého programu, které by chtěl ve funkci prosazovat.

Hlavním motivem jeho kampaně je podle vlastních slov „globální dopad“. Tvrdí, že FIA se momentálně nachází v nepříznivé pozici na světové scéně a jeho cílem je dostat ji mezi 20 % nejlépe hodnocených sportovních řídících organizací na světě.

Za klíčový krok považuje přechod od „kultury kontroly“ ke „kultuře služby“, která by se více zaměřovala na potřeby členských organizací FIA. Výrazným bodem programu je snaha o omezení pravomocí samotného prezidenta FIA. Mayer chce například odstranit možnost, aby prezident svévolně odvolával funkcionáře. Místo toho navrhuje zavedení senátu, který by měl podobné záležitosti posuzovat. Role prezidenta by podle něj měla být spíše poradní než výkonná.

Dále se Mayer ve svém programu zaměřuje na větší transparentnost a důvěryhodnost federace. Chce, aby bylo veřejnosti přístupnější rozhodování FIA i způsob nakládání s prostředky organizace.