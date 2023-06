Kanada viděla rekordy. Verstappen dorovnal Sennu, Red Bull slaví 100. triumf

Hned dva významné milníky byly Maxem Verstappenem a Red Bullem dosaženy v letošní Velké ceně Kanady. Dvojnásobný mistr světa v ní získal 41. vítězství v kariéře, rakouská stáj pak slaví jubilejní 100. triumf ve formuli 1.

41. prvenstvím Verstappen dorovnal počet vítězství Ayrtona Senny. Max Verstappen navíc vyhrál třetí závod za sebou stylem start-cíl. Na první místo žádného ze svých soupeřů nepustil mistr světa z posledních dvou let už 224 kol. Posledních 10 kol v Miami a celé velké ceny Monaka, Španělska a Kanady. To vše strávil Verstappen v čele.

V Montrealu to ale pro Verstappena nebylo jasné vítězství, ačkoliv první pozici kontroloval. Nizozemec se potýkal s teplotou pneumatik.

„Teď jsem velmi šťastný. Nebyl to jednoduchý závod, protože pneumatiky se nedostávaly do svého pracovního okna, v porovnání s pátkem bylo dnes velmi chladno,“ řekl Verstappen.

„Trochu jsme tam klouzali po trati. Ale dokázali jsme to, znovu jsme vyhráli, získali pro tým 100. vítězství ve velkých cenách, to je neuvěřitelné.

„Je to úžasné. Nečekal jsem, že ani já se někdy dostanu na taková čísla. Užíváme si to, ale zároveň stále tvrdě pracujeme. Dnes to byl znovu skvělý den.

„Více méně jsem očekával to, co se dnes stalo. Bylo ale opravdu těžké udržet teplotu v pneumatikách, protože přilnavost velmi rychle klesala. Bylo tam i pár safety carů, ale vyhráli jsme. To je nejdůležitější.“