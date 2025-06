Kamuj Kobajaši je opět za volantem vozu F1. Testuje s týmem Haas

Kamuj Kobajaši usedl po mnoha letech do vozu formule 1.

Stále zůstává posledním japonským jezdcem ve F1, který získal ve F1 stupně vítězů. Stalo se tak ve Velké ceně Japonska v roce 2012.

Ve F1 jezdil v letech 2009 až 2012 a znovu pak v roce 2014. Poté se usídlil ve WEC, kde jezdí od roku 2016 za Toyotu. Dvakrát se stal mistrem světa a v roce 2021 vyhrál 24 hodin Le Mans.

Dnes Kamuj Kobajaši testuje se starším vozem týmu Haas na okruhu Paula Ricarda ve Francii. Haas nedávno navázal technickou spolupráci s Toyotou. Součástí dohody je i to, že se jezdci Toyoty nebo obecně japonští jezdci dostanou do vozu F1.

Není to jediný dnešní test. V rámci TPC (Testing of Previous Cars) mohou letos týmy ve 20 dnech nasadit vozy z let 2021 až 2023.

Ferrari testuje dnes doma ve Fioranu. Za volantem se vystřídají Arthur Leclerc a Davide Rigon. V tomto případě má test i praktický význam. Oba pracují na simulátoru Ferrari, a tak mohu mít srovnání.

Alpine zase jezdí v Monze. Ve voze je Paul Aron.



Foto: Haas