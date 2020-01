Kamuj Kobajaši bude obhajovat vítězství v Daytoně s týmem Wayne Taylor Racing

Loňský ročník nejslavnější americké čtyřiadvacetihodinovky hrubě ovlivnilo počasí. Kvůli silnému a vytrvalému dešti byl závod pozastaven červenou vlajkou a následně ukončen ještě před vypršením časového limitu. Posádka vítězného prototypu Cadillac DPi-V.R #10 týmu Wayne Taylor Racing ve složení Renger van der Zande, Fernando Alonso, Jordan Taylor, Kamuj Kobajaši tak triumf neoslavila na závodní trati, ale na boxové zídce, kde se čtveřice pilotů ukrývala před rozmary počasí.

Na konci prvního měsíce roku 2020 se výše zmíněný Kamuj Kobajaši vrací na „místo činu“. Poslední Japonec, který získal pódium ve formuli 1, se opět dohodl s týmem Wayna Taylora, který bude i v této sezóně spoléhat na černý Cadillac v barvách sponzora Konica Minolta. Součástí posádky prototypu #10 však už letos není Fernando Alonso, jenž se teprve před pár dny vrátil ze saúdskoarabského Dakaru. S týmem Wayne Taylor Racing už nepokračuje ani syn stájového šéfa Jordan Taylor, kterého zlákalo angažmá u Corvette Racing.

Kobajaši se tak bude letos v Daytoně střídat za volantem s Australanem Ryanem Briscoem (k týmu přišel od továrního Fordu) a s týmovou stálicí Rengerem van der Zandem. Čtvrtým pilotem do party bude letos legenda formulového šampionátu IndyCar Scott Dixon z Nového Zélandu.

Obhajoba loňského vítězství v Daytoně však pro Wayne Taylor Racing nebude snadným úkolem. V nejvyšší třídě DPi (Daytona Prototype International) budou startovat další tři prototypy Cadillac DPi-V.R, přičemž minimálně dva z nich můžeme řadit k favoritům na vítězství. Na čelních pozicích by se měl pohybovat červený vůz #31, součástí jehož posádky je bývalý pilot formule 1 Felipe Nasr nebo tovární pilot Toyoty Mike Conway. Pikantní je, že Mike Conway je v závodech WEC v posádce Toyoty #7 společně s Kobajašim, jindy nerozluční parťáci se tak v Daytoně mohou dostat do vzájemného souboje.

Velmi rychlý bude dozajista i Cadillac #5 v barvách Mustang Sampling, který bude pilotovat velezkušený Portugalec Joa Barbosa. Toho bude za volantem střídat bývalý člen programu Audi v LMP 1 Loic Duval a také několikanásobný šampion Champ Car, bývalý pilot formule 1 a až do loňské sezóny jezdec IndyCar Sébastien Bourdais.

Vozy Cadillac sice vyhrály poslední tři ročníky 24 hodin v Daytoně, letos se ovšem tato série může snadno přerušit. Od druhé poloviny loňské sezóny IMSA WSC totiž ztrácely na tovární prototypy Acura a Mazda.

Tým Rogera Penskeho do Daytony přijíždí se dvěma prototypy Acura ARX-05, které budou pilotovat hvězdné posádky. V kokpitu vozu #6 se budou střídat loňští šampioni IMSA WSC Juan Pablo Montoya a Dane Cameron, které doplní ještě francouzská hvězda IndyCar Simon Pagenaud. V sesterské „sedmičce“ se poté bude střídat bývalý pilot F1 Alexander Rossi, který při svém debutu vyhrál Indy 500, spolu s brazilským veteránem Héliem Castronevesem a rychlým Američanem Rickym Taylorem.

Tovární prototypy Mazda jsou možná těmi vůbec nejrychlejšími vozy na floridském závodišti, v minulých ročnících je však mnohdy srážela spolehlivost. Vše ale nasvědčuje tomu, že japonské vozy už kromě rychlosti oplývají také výdrží, Mazdy totiž v loňském roce vyhrály závody ve Watkins Glen, v Mosportu a na Road America. S Mazdou RT24-P #55 se letošní Dayotny zúčastní trojice Jonathan Bomarito, Ryan-Hunter Reay, Harry Tincknell, sesterský vůz #77 budou pilotovat Oliver Jarvis, Tristan Nunez a Olivier Pla.

This weekend, we caught up with new Director of Motorsports Nelson Cosgrove to find out what makes him #FeelAlive. We’re happy to welcome him to the #MazdaMotorsports family, and look forward to a successful 2020 season. #Mazda #IMSA @MazdaUSA pic.twitter.com/s9AMfPxNXx