Kamiony Haasu nemohou opustit Zandvoort. Čeká se, až dojde platba pro Uralkali

Po víkendu v Zandvoortu následuje víkend v italské Monze. Týmy se tak rychle balí, aby mohly už v noci první kamiony vyrazit do Itálie. Haas ale nedobrovolně zůstává.

Haas se soudil se svým bývalým sponzorem – ruskou firmou Uralkali. V červnu prohrál ve Švýcarsku arbitráž a musí Uralkali vrátit větší část sponzorských peněz za rok 2022. Po ruské agresi na Ukrajině totiž předčasně ukončil smlouvu s Nikitou Mazepinem ale také s Uralkali, kterou vlastní Mazepinův otec.

Haas respektoval rozhodnutí arbitráže a byl připraven 9 milionů dolarů zaplatit, ale podle svých slov mu v tom bránily mezinárodní sankce. Firma Uralkali ale „výmluvu“ nepřijala a v Nizozemskou se obrátila na soud.

Už ve čtvrtek byl majetek Haasu v Zandvoortu zmapován exekutory. Haas měl v pátek dlužnou částku zaplatit převodem na účet na Blízkém východě, ale kvůli víkendu platba ještě nedorazila.

Kamiony Haasu proto nemohou Zandvoort opustit. V pondělí by však platba měla dorazit a americký tým by tak měl mít možnost odjet do Monzy.

Konec sporu to však zřejmě nebude. Uralkali chce totiž také starší vůz Haasu, na který měla mít na základě dohody nárok.